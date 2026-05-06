Ferraz veu el "perfil baix" de Moreno com una oportunitat per a Montero
El PSOE diu que el president andalús es va mostrar "desubicat i nerviós" en el debat de dilluns i confia a mobilitzar el seu electorat
Luis Ángel Sanz
El debat de les eleccions d’Andalusia a TVE ha insuflat cert optimisme a un PSOE que continua tement un mal resultat. Totes les fonts socialistes consultades, de la direcció federal i també del PSOE-A, coincideixen a ressaltar que el candidat del PP i president regional, Juanma Moreno, "va perdre evidentment el debat" i que la candidata socialista, María Jesús Montero, va emergir com a "clara alternativa". "Montero té ara una oportunitat d’erosionar", afegeixen des de Ferraz, un dirigent popular que es va mostrar "nerviós i desubicat". Les bones dades d’audiència del debat –va ser el programa més vist en la seva franja a Andalusia, amb un 15,2% de share– també van sorprendre els socialistes, que creuen que la seva emissió pot començar a activar aquesta "mobilització" que fa setmanes que busquen.
Un dirigent federal que coneix bé el PSOE-A conclou que "Moreno Bonilla va mantenir un perfil baix"; "em va sorprendre que estigués nerviós perquè va sortir de la imatge que vol vendre d’home tranquil, moderat i serè". Des de la cúpula socialista, una altra dirigent conclou que "Moreno Bonilla va estar fatal" i davant seu va emergir "el bloc de l’esquerra, una alternativa liderada per Montero".
El debat va reunir Moreno (PP), Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Per Andalusia) i José Ignacio García (Endavant Andalusia). El pròxim dilluns, els mateixos participants es tornaran a veure a Canal Sur. "El vot es decideix cada vegada més en els dies immediatament anteriors a la votació, amb la qual cosa l’efecte dels dos debats pot ser més gran del que creiem", assegura un diputat nacional per Andalusia.
Hi ha unanimitat entre els consultats que el moment més crític per al PP va ser la falta de resposta de Moreno a la crisi dels cribratges malgrat que els candidats de l’esquerra el van interpel·lar directament perquè donés explicacions. "O no s’ho portava preparat o anava de sobrat i va evitar respondre sobre un tema que preocupa molt els andalusos", assegura un important dirigent del PSOE-A.
Un secretari general provincial destaca dos grans errors de Moreno Bonilla: "No haver respost a la crisi dels cribratges" i "no haver volgut entrar tampoc en l’inevitable pacte del PP amb l’extrema dreta si no arriba a la majoria absoluta, en contra del que tothom sap". A més, apunta una altra font, "va ser molt evident que Moreno va fugir contínuament de la seva pròpia gestió per intentar amagar-se darrere de Pedro Sánchez i del Govern d’Espanya".
