El Govern i ERC treballen per presentar els comptes després dels comicis andalusos
L’Executiu del PSC confia que Esquerra «complirà la seva part» per tenir pressupostos abans del 31 de juliol / Reconeix avenços en la societat mercantil que salvaria el consorci d’inversions
Sara González
Sense pressa excessiva, però sense pausa i, sobretot, amb hermetisme per evitar que embarranqui, el Govern i ERC estan embastant l’acord per als pressupostos. Ho fan "a bon ritme", segons els socialistes, cosa que encaixa amb el "correctament" que van deixar caure dilluns passat els republicans sobre com avança la negociació. El moment clau, apunten les dues parts, arribarà després de les eleccions andaluses que se celebren el 17 de maig, un calendari que permetria complir l’objectiu de tenir uns comptes en vigor abans del 31 de juliol.
"Estem segurs que ERC complirà la seva part i que podrem tenir pressupostos abans de les vacances", va assegurar ahir la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, mirant d’exhibir optimisme davant el segon intent –i últim– per arribar a una entesa després de la retirada del projecte pressupostari fa un mes i mig per evitar que s’estavellés al Parlament. De fet, lluny d’alterar els seus plans, el fracàs del consorci d’inversions després del no de Junts al Congrés fa una setmana no ha tingut repercussió en la negociació amb el partit d’Oriol Junqueras. "En tot cas, l’impacte negatiu és per als catalans", va recriminar la portaveu del Govern, llançant un dard als postconvergents.
Condicions definides
El que sí que han aconseguit els socialistes i els republicans, a més d’abstreure’s de la traveta de Junts, és avançar en paral·lel en les dues grans carpetes que han d’embastar l’acord. D’una banda, aborden en els grups temàtics les partides pressupostàries. ERC ja ha definit, i explicitat públicament, que les seves condicions per donar el sí passen per pactes per augmentar l’equilibri territorial de Catalunya; una aposta decidida pels serveis públics, sobretot en sanitat i educació, i el reforç de la llengua catalana. No ha donat més detalls sobre què demana en cada un d’aquests grans àmbits, però sí que ha deixat clar que també treballen en "avenços en termes de sobirania nacional".
S’ha de veure què significa i en què es tradueix això últim, que el Govern insisteix a desvincular de l’estricta negociació pressupostària. En tot cas, Paneque va confirmar, com ja va avançar EL PERIÓDICO, que estan estudiant una "fórmula alternativa" que no hagi de passar pel Congrés per suplir el consorci d’inversions i que podria cobrar forma de societat mercantil. "Necessitem una eina que vagi més enllà de les encomandes de gestió", va argumentar la portaveu, el departament de la qual, el de Territori, és el més interessat que es creï aquest ens. No obstant, va reivindicar que l’instrument "més òptim" per revertir el dèficit d’inversions de l’Estat en infraestructures seria aquest consorci que ha topat de cara a Madrid pel rebuig del partit de Carles Puigdemont, conscient de la importància que tindria per a l’aliança entre el PSC i ERC a Catalunya.
Un altre dels assumptes que tenen entre mans les dues parts és la creació de l’autoritat aeroportuària perquè la Generalitat participi en la gestió dels aeroports catalans, un acord que el president Salvador Illa va apuntar que seria "imminent" fa ja dues setmanes. Paneque va assegurar que continuen treballant amb el ministeri i amb ERC per determinar les modificacions legislatives que serien necessàries per a la creació d’aquest organisme.
Limitar la compra especulativa
Els Comuns, el tercer actor necessari perquè el Govern aconsegueixi aprovar els pressupostos, miren de reüll com avança l’estira-i-arronsa amb ERC. La seva estratègia passa per contemporitzar amb el calendari i fer públiques les seves demandes per actualitzar el seu vot a favor a mesura que s’encarrili l’acord definitiu a dues bandes. Un dels assumptes estrella amb el grup de Jéssica Albiach és la limitació de la compra especulativa d’habitatge, que sobre el paper també hauria d’estar en vigor abans de l’estiu.
Paneque va reconèixer que els terminis són ja "justos", tot i que va deixar en mans dels grups parlamentaris que es pugui tramitar la iniciativa registrada pels Comuns per la via d'urgència, "enriquint-la" amb esmenes d'altres grups. ERC no ha donat encara el seu suport a aquesta iniciativa, de la mateixa manera que la CUP vol fer les seves pròpies aportacions. "Hem tingut converses amb diferents grups, també amb Esquerra", va afirmar la consellera, que va donar a entendre que el quan no està estrictament a les seves mans, però que té el convenciment que les converses arribaran finalment "a bon port".
