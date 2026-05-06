El Govern prescindeix de la reforma de la llei de partits i endureix els controls
La nova norma inclourà la reducció del llindar de publicació de les donacions individualitzades, que passarà de 25.000 a 2.500 euros
Iván Gil
El Govern prescindeix d’una reforma en profunditat per endurir la llei de finançament de partits polítics. La mesura va ser inclosa el 2024 en el seu pla d’acció per la democràcia i es va recollir en el pla anual normatiu del 2025. No obstant, no es va arribar a impulsar. Ara, en lloc de reformar-se directament aquesta llei orgànica, s’ha optat per incloure canvis en el finançament de partits i les seves fundacions en la llei d’integritat pública, segons van explicar fonts de l’Executiu. Una norma a càrrec del Ministeri d’Hisenda que es pretén aprovar en segona volta abans que acabi l’any.
L’única llei orgànica pròpia d’Interior inclosa en el pla anual normatiu del 2026 que va aprovar el Consell de Ministres ahir és la reforma de la norma sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya per a la seva adaptació al pacte europeu de migració i asil. L’objectiu de la reforma de la llei de partits consistia a "reforçar el règim sancionador aplicable als partits polítics que presentin els seus comptes de manera inadequada". S’havia justificat "atesa la detecció recent de certs casos d’incompliment i en vista de l’efecte social negatiu que aquests provoquen". S’argumentava que "és necessari reforçar el règim actual per assegurar la vigència i capacitat dissuasiva de la norma".
Entre les mesures d’enduriment del control i les obligacions de transparència sobre les donacions que reben els partits i les seves fundacions incloses en la llei d’Hisenda d’integritat pública destaca la reducció del llindar de publicació de donacions individualitzades. Aquestes passaran de 25.000 a 2.500 euros.
Els canvis que s’inclouran en la futura norma d’integritat pública porten aparellats un augment de les sancions a les organitzacions polítiques que no donin compte de les donacions esmentades en el termini d’un mes. Es doblaran les sancions segons el règim actual. A més, s’obligarà els partits a dur a terme auditories externes i independents dels seus comptes.
Quan es va impulsar la reforma de la llei de finançament de partits, s’assenyalava Vox, després d’una denúncia del PSOE sobre finançament irregular que va acabar arxivant la Fiscalia Anticorrupció al·legant una sanció prèvia del Tribunal de Comptes al partit de Santiago Abascal. Pedro Sánchez va posar en dubte el finançament de Vox a través del banc hongarès Magyar Bank Holding (MBH), denunciant al Congrés que "té com a accionista principal una firma d’inversió controlada al cent per cent pel Govern d’Hongria".
Els focus es van girar cap al PSOE enmig del cas Ábalos, fins al punt que l’Audiència Nacional va obrir una investigació per presumpte blanqueig de fons de la trama relatius a pagaments en efectiu. Amb la llei d’integritat pública es pretén incloure tot el "cercle de la corrupció", endurint les penes a empreses corruptores. Es pretén crear una llista negra d’aquestes empreses amb un registre "públic i accessible" per fer obligatori que la titularitat i les successives transmissions siguin traçables en el Registre Mercantil.
Dificultats al Congrés
Davant de les dificultats de l’aritmètica parlamentària, amb diversos projectes al calaix, l’Executiu intensificarà el recurs al reial decret. Normes amb rang de reglament aprovades en el Consell de Ministres que no necessiten passar pel Congrés, com el reial decret per a la regularització extraordinària de migrants.
En el pla anual normatiu per al 2026 es recullen un total de 131 reials decrets. Es tracta del 73,18% d’iniciatives legislatives, gairebé un 3% més que el 2025, quan suposaven un 70,4%. El nombre total d’iniciatives (179) en l’actual pla normatiu es va reduir respecte als dos anys anteriors al voltant d’un 10%.
