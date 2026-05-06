Israel prorroga sis dies la detenció dels dos activistes de la Flotilla
Els jutges no presenten càrrecs formals contra els retinguts, un espanyol i un brasiler, que es mantenen en vaga de fam
Andrea López-Tomàs
Els activistes Thiago Ávila, brasiler, i Saif Abukeshek, hispanopalestí, es mantindran sis dies més entre reixes. Així ho va decidir el Tribunal de Magistrats d’Ashkelon, al sud d’Israel. Tots dos viatjaven a la Global Sumud Flotilla que pretenia trencar el bloqueig israelià a la Franja de Gaza i portar ajuda humanitària fins que la setmana passada van ser interceptats en aigües internacionals, a prop de les costes gregues.
"Les acusacions en contra seu manquen de fonament i no existeixen bases legals per a la seva detenció continuada", defensen les seves advocades, Hadeel Abu Salih i Lubna Tuma, de l'organització de drets humans israeliana Adalah. Israel els acusa d'ajudar l'enemic en temps de guerra, contacte amb un agent estranger, membresia en una organització terrorista i proveir-lo de servei i transferir-li béns.
Ávila i Abukehsek són els dos únics activistes que estan sota custòdia israeliana. La resta dels 175 que van ser interceptats en 22 embarcacions van ser transferits a Grècia. "A causa que els activistes van ser segrestats a més de 1.000 quilòmetres de Gaza i no són ciutadans israelians, la llei interna israeliana no els és aplicable", han defensat les seves advocades aquest dimarts davant el tribunal. Segons l'organització de drets humans israeliana Adalah, que significa justícia en àrab, "no s'han presentat càrrecs formals i la seva detenció té com a finalitat la continuació de l'interrogatori". Les acusacions esmentades van ser presentades pel fiscal estatal israelià en l'anterior audiència. Des de l'inici de la seva detenció, els activistes mantenen una vaga de fam i només beuen aigua.
"Total aïllament"
"Els dos activistes estan en total aïllament, sotmesos a il·luminació d'alta intensitat les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, a les cel·les i amb els ulls embenats cada vegada que són traslladats, fins i tot durant els exàmens mèdics", ha denunciat Adalah, reflectint unes dures condicions d'arrest que els presoners palestins coneixen bé. Diumenge passat la mateixa cort va decidir estendre dos dies més la detenció d'Àvila i Abukeshek. Malgrat els arguments de la defensa, el jutge Yaniv Ben-Haroush ha aprovat la petició de l'Estat per a una nova extensió de sis dies, "basant-se en part en proves secretes que ni els activistes ni els seus advocats tenien accés a revisar". "El tribunal va concedir la pròrroga completa de sis dies sol·licitada per l'Estat sense imposar limitacions ni restriccions judicials al període d'interrogatori", ha afegit el comunicat d'Adalah.
Aquest centre jurídic, el primer palestí i no sectari a Israel, va anunciar que apel·larà "immediatament davant el Tribunal de Districte per impugnar aquesta decisió i exigir l’alliberament immediat i incondicional de Thiago i Saif". "La decisió del tribunal de prolongar la detenció dels activistes humanitaris segrestats en aigües internacionals equival a una validació judicial de la il·legalitat de l’Estat", va afegir.
Aquest centre jurídic, el primer palestí i no sectari a Israel, ha anunciat que apel·larà "immediatament immediat davant el Tribunal de Districte per impugnar aquesta decisió i exigir l'alliberament immediat i incondicional de Thiago i Saif". "La decisió del tribunal de prolongar la detenció dels activistes humanitaris segrestats en aigües internacionals equival a una validació judicial de la il·legalitat de l'Estat", han afegit. Àvila i Abukeshek són organitzadors de la Global Sumud Flotilla i, per això, aquesta iniciativa ha denunciat "el seu segrest il·legal en aigües internacionals" i ha demanat a "la comunitat internacional que prengui mesures immediates per garantir la seva seguretat i llibertat, i la de tots els ostatges palestins i el final del bloqueig il·legal israelià de Gaza i el genocidi". El cònsol d'Espanya a Tel Aviv ha assistit aquest dimarts en vista d'Abukeshek, i Fonts d'Exteriors han titllat la seva detenció d'"il·legal".
