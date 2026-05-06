El PP reordenarà la seva política comunicativa amb el retorn de Sémper
Feijóo aprofitarà la tornada del portaveu, conegut com a bon interlocutor amb altres forces, per intentar bastir ponts
Mariano Alonso Freire
"Quan et fan un TAC abdominal és evident que qualsevol cosa pot passar". La frase no la va pronunciar ahir a l’Hotel Four Seasons de Madrid, en el Nueva Economía Fórum, cap metge, ni tan sols cap dirigent sanitari, tot i que sí algú que en el passat ho va ser. Es tractava del president del PP i antic president de l’Insalud, Alberto Núñez Feijóo, que va exercir de presentador en el fòrum del reaparegut portaveu nacional de la formació, el diputat Borja Sémper. Nou mesos després de ser-li detectat un càncer de pàncrees, el polític donostiarra va tornar a l’arena de la política."Quan et fan un TAC abdominal, és evident que qualsevol cosa pot passar". La frase no la va pronunciar aquest dimarts a l’Hotel Four Seasons de Madrid, al Nueva Economía Fórum, cap metge, ni tan sols cap dirigent sanitari, tot i que sí algú que en el passat ho va ser. Es tractava, ni més ni menys, que del president del Partit Popular (PP) i antic president de l’Insalud als anys noranta, Alberto Núñez Feijóo, que va exercir de presentador a l’esmentat fòrum del reaparegut portaveu nacional de la formació, el diputat Borja Sémper. Nou mesos després de ser-li detectat un càncer de pàncrees el polític donostiarra tornava a l’arena de la política, tot i que ja la setmana passada havia fet una primera aparició estel·lar en el popular programa ‘El Hormiguero’, d’Antena 3.
Dilluns vinent es tornarà a enfilar al mateix faristol de la sala de premsa on va comunicar la mala notícia, per recuperar la rutina de la seva tasca com a portaveu del partit. La seva tornada permet a Feijóo reordenar la política comunicativa, ja que fins ara el faristol dels dilluns era una mena de seu vacant on els periodistes es trobaven gairebé cada setmana un dirigent diferent.
Tot això en un curs polític convuls i agitat, en què les eleccions a Extremadura al desembre, a Aragó al febrer i a Castella i Lleó al març, i els subsegüents pactes de coalició amb Vox a les dues primeres comunitats, van marcar bona part de l’actualitat política. Des d’allí, la vicesecretària de Polítiques Socials, Carmen Fúnez, va desautoritzar expressament la presidenta de la Junta d’Extremadura, María Guardiola, en un dels moments més difícils de la negociació amb l’extrema dreta.Tot això en un curs polític convuls i agitat, on les eleccions a Extremadura al desembre, a l’Aragó al febrer i a Castella i Lleó al març, i els subsegüents pactes de coalició amb Vox en les dues primeres comunitats, han marcat bona part de l’actualitat política. Des d’allà una altra de les portaveus d’ocasió, la vicesecretària de Polítiques Socials, Carmen Fúnez, va desautoritzar expressament la presidenta de la Junta d’Extremadura, María Guardiola, en un dels moments més difícils de la negociació amb l’extrema dreta, quan fins i tot semblava no ser impossible un escenari de repetició electoral en aquesta comunitat.
En ocasions, l’aparició d’un portaveu o d’un altre depenia de la matèria que s’havia de tractar. Si el dilluns venia marcat per una qüestió econòmica, fiscal o d’infraestructures, semblava clar que seria Bravo l’elegit; si era un aspecte de regeneració, s’optava per Gamarra. Ara Feijóo podrà comptar amb el mateix portaveu cada setmana.En ocasions, l’aparició d’un o altre portaveu depenia de la matèria a tractar. Si dilluns venia marcat per una qüestió econòmica, fiscal o d’infraestructures, en un hivern marcat entre altres coses per la tragèdia ferroviària d’Adamuz (Còrdova) o el caos a Rodalies, semblava clar que seria Bravo l’elegit; si era un aspecte de regeneració, moltes vegades arran dels escàndols de corrupció que esquitxen el Govern, s’optava per Gamarra, i així setmana rere setmana. Ara Feijóo podrà comptar amb el mateix portaveu –a més de l’encarregada de la representació al Congrés dels Diputats, Ester Muñoz, que realitza la seva compareixença els dimarts, després de la reunió de la Junta de Portaveus– totes les setmanes, sense haver de planificar qui surt en cada ocasió.
La tornada de Sémper permet a Feijóo sumar un actor amb bona interlocució amb la resta de formacions polítiques, inclosos els potencials socis futurs, més enllà de Vox. N’hi ha prou de veure la calorosa benvinguda que li van atorgar en les xarxes socials rivals polítics com el ministre de Justícia i Presidència, Félix Bolaños, o el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, per assegurar-se de la bona interlocució de Sémper amb diferents representants de l’arc polític.Però a més, la tornada de Sémper permet a Feijóo sumar un actor amb bona interlocució amb la resta de formacions polítiques, inclosos els potencials socis futurs, més enllà de Vox. N’hi ha prou amb veure la molt calorosa benvinguda que li han atorgat a les xarxes socials rivals polítics com el ministre de Justícia i Presidència, Félix Bolaños, o el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, per assegurar-se de la bona interlocució de Sémper amb diferents representants de l’arc polític.
Sémper va ser una de les apostes de Feijóo després de desembarcar a Madrid el 2022 procedent de la presidència de la Xunta de Galícia. El dirigent guipuscoà, que va patir l’amenaça d’ETA, feia gairebé tres anys que era fora de la política, un període en què va treballar com a director de relacions en la consultora Ernst & Young (EY). Va entrar al Comitè de Direcció com a portaveu i vicesecretari de Cultura, responsabilitat que continua ostentant i que el converteix en el principal interlocutor del PP amb el món cultural. Per al seu cap de files, Sémper és "un exemple de com s’afronten totes les amenaces amb valentia en la vida, i ens ho continuarà donant".Sémper va ser una de les apostes de Feijóo després de desembarcar a Madrid el 2022 procedent de la presidència de la Xunta de Galícia. Llavors el dirigent guipuscoà que des que era membre de Noves Generacions a Euskadi va patir l’amenaça d’ETA, feia gairebé tres anys que era fora de la política, un període en què va treballar com a director de relacions a la consultora Ernst & Young (EY). Va entrar en el Comitè de Direcció, a més de com a portaveu, com a vicesecretari de Cultura, una responsabilitat que continua ostentant i que el converteix en el principal interlocutor del PP amb el món cultural, una altra de les tasques en què ara s’escarrassarà aquest polític casat amb una actriu, Bárbara Goenaga, i que ha cultivat la poesia, havent publicat fa anys dos poemaris. Per al seu cap de files, Sémper és "un exemple de com s’afronten totes les amenaces amb valentia en la vida, i ens ho continua donant".
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes