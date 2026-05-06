El PP segueix a punt de perdre la majoria absoluta, segons el ‘CIS andalús’
JAVIER ALONSO
Juanma Moreno continua al límit davant el 17M. El baròmetre del Centra, el conegut com a CIS andalús que coordina la Junta d’Andalusia, manté una àmplia majoria del PP, a més de 20 punts respecte al PSOE, però el deixa amb serioses opcions de quedar-se a les portes dels 55 diputats. De fet, amb un 42,4% dels vots i entre 53 i 56 diputats, detecta un lleu retrocés respecte a l’últim sondeig de fa un mes. El PSOE també retrocedeix. La candidatura de María Jesús Montero continua sense arrencar. El Centra li atorga entorn d’un 20% dels vots i entre 25 i 27 diputats, és a dir, molt per sota del sòl electoral de fa quatre anys. La tendència a l’alça de Vox, com han anat reflectint tots els sondejos, s’ha aturat. El seu augment respecte als comicis de fa quatre anys es queda en un punt i se situa entre 17 i 19 diputats.
L’enquesta reflecteix el creixement d’Endavant Andalusia, que assoliria els cinc diputats duplicant les dades del 2022, i amb moltes possibilitats d’avançar Per Andalusia, que integra Podem, Sumar i EU. La candidatura de Maíllo no arrenca i es manté amb cinc escons.
