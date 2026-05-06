Orient Pròxim
Trump anuncia la suspensió de la seva iniciativa "humanitària" a Ormuz per aplanar el camí cap a un acord
El Projecte Llibertat -el trànsit de vaixells per l'estret d'Ormuz- se suspendrà durant un breu període de temps per veure si l'acord es pot enllestir i signar
Adrià Rocha Cutiller
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assenyalat aquest dimarts que la iniciativa "humanitària" anunciada tot just uns dies abans per facilitar la sortida dels vaixells atrapats al golf Pèrsic a causa del tancament de l'estratègic estret d'Ormuz, en el marc de la guerra entre Washington i l'Iran, serà suspesa "durant un breu període de temps" amb l'objectiu de "veure" si "es pot enllestir i signar" un acord amb Teheran, tot i que, ha subratllat, el bloqueig continuarà vigent.
"Arran de la sol·licitud del Pakistan i altres països, de l'enorme èxit militar obtingut durant la campanya contra l'Iran i, a més, del fet que s'han aconseguit grans avenços cap a un acord complet i definitiu amb els representants de l'Iran, hem acordat de mutu acord que, tot i que el bloqueig continuarà en ple vigor i efecte, el Projecte Llibertat --el trànsit de vaixells per l'estret d'Ormuz-- se suspendrà durant un breu període de temps per veure si l'acord es pot enllestir i signar", ha manifestat l'inquilí de la Casa Blanca a la seva xarxa social.
Aquestes declaracions arriben hores després que el mateix magnat republicà hagi considerat que la guerra amb la República Islàmica, que ha tornat a minimitzar qualificant-la de "petita escaramussa militar", podria estendre's durant dues setmanes o "potser tres", paraules a les quals més tard ha afegit la reiteració que Teheran "vol arribar a un acord".
El Projecte Llibertat va arrencar oficialment aquest mateix dilluns, amb el suport del Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM), que va informar del desplegament de destructors llançamíssils, més d'un centenar d'aeronaus terrestres i marítimes, plataformes no tripulades multidomini i 15.000 efectius. No obstant això, fins ara només dues embarcacions amb bandera estatunidenca haurien "transitat amb èxit a través de l'estret d'Ormuz", d'acord amb el mateix CENTCOM, el comandant del qual, l'almirall Brad Cooper, va assegurar que l'objectiu final de la missió és crear una "ruta bidireccional".
