La Xina desafia Trump i no acata les sancions contra l’Iran
Pequín sempre ha vist "il·legals" aquest tipus de mesures, però fins ara les havia complert
Adrián Foncillas
Un cubà que resideix a Pequín recorda la seva dissort després de l’entrada del seu país en la llista nord-americana de patrocinadors del terrorisme. Des del seu compte de Wechat ja no va poder enviar ni rebre els pagaments quotidians. Poc després, va haver d’abonar la renovació del passaport en metàl·lic, perquè també el Wechat i fins i tot el compte bancari del seu consolat a la Xina havien sigut cancel·lats. Dies més tard, el banc xinès li va denegar l’obertura del compte que necessitava per al seu negoci perquè pertanyia a "un país d’alt risc". "Va ser humiliant, em van rebutjar amb els meus socis davant. Vaig haver d’obrir-la a nom de la meva dona xinesa", rememora.Un cubà que resideix a Pequín recorda la seva dissort després de l’entrada del seu país en la llista nord-americana de patrocinadors del terrorisme. Des del seu compte de Wechat, una navalla suïssa digital, ja no va poder enviar ni rebre els pagaments quotidians. Poc després va haver d’abonar la renovació del passaport en metàl·lic, en un país que gairebé l’ha erradicat, perquè també el Wechat i fins i tot el compte bancari del seu consolat a la Xina havien sigut cancel·lats. I dies més tard, els funcionaris del banc xinès li van denegar l’obertura del compte que necessitava per al seu negoci perquè pertanyia a "un país d’alt risc". "Va ser humiliant, em van rebutjar amb els meus socis davant. Vaig haver d’obrir-la a nom de la meva dona xinesa", rememora.
Les sancions dels EUA, que s’estenen a companyies o individus estrangers que operen amb tercers països, són vistes per Washington com a necessàries per a la seva seguretat nacional i interessos econòmics. Per a d’altres, és un atropellament. Als EUA, l’assisteixen el seu poder econòmic i padrinatge del sistema financer global: desobeir-la equival a quedar-se fora. Fa anys que la Xina denuncia aquestes sancions per unilaterals i il·legals, però, fins al cap de setmana passat, les havia complert amb cura. La seva desobediència aboca a un escenari imprevisible en les relacions bilaterals i l’arquitectura bancària global. Amb la seva victòria en la guerra comercial s’ha desposseït dels seus últims complexos.Les sancions dels EUA, que s’estenen a companyies o individuals estrangers que operen amb tercers països, són vistes per Washington com a necessàries per a la seva seguretat nacional i interessos econòmics. Per a d’altres, és un atropellament. Als Estats Units, més que la raó, l’assisteix el seu poder econòmic i padrinatge del sistema financer global: desobeir-la equival a quedar fora. La Xina acumula anys denunciant aquestes sancions per unilaterals i il·legals però, en contra de la percepció global, les havia complert amb cura. Fins al cap de setmana passat. La seva desobediència aboca a un escenari imprevisible en les relacions bilaterals i l’arquitectura bancària global. Tot just treu una certesa: amb la seva recent victòria en la guerra comercial s’ha desposseït dels seus últims complexos.
El comunicat del Ministeri de Comerç xinès incloïa una triple negativa cap a les sancions nord-americanes: no seran reconegudes, no seran obeïdes, no seran complertes. Al·ludia a les recents mesures aprovades per Donald Trump per escanyar l’economia de l’Iran, en concret, a la inclusió en la llista negra de refineries xineses. Quatre són les anomenades "teteres", petites companyies privades que compren cru iranià fora del circuit ortodox. La cinquena, Hengli Petrochemical, és un gegant amb capacitat de mig milió de barrils diaris.El comunicat del Ministeri de Comerç xinès incloïa una triple negativa cap a les sancions nord-americanes: no seran reconegudes, no seran obeïdes, no seran complertes. Al·ludia a les recents mesures aprovades per Donald Trump per escanyar l’economia de l’Iran i, en concret, a la inclusió en la llista negra de refineries xineses. Quatre són les anomenades "teteres", petites companyies privades que compren cru iranià fora del circuit ortodox i del radar internacional. La cinquena, Hengli Petrochemical, és un gegant amb capacitat pròxima al mig milió de barrils diaris.
Danys i perjudicis
Pequín ha provat que si bancs, companyies d’assegurances o navilieres nord-americanes o d’un altre país tallen les seves relacions amb les cinc refineries per les sancions de Trump, aquestes podran demandar-les davant tribunals xinesos per danys i perjudicis. S’arrisquen a ser multades per Pequín o incloses al llistat negre que legitima la congelació de béns i les restriccions comercials. Al sector que opera en els dos mercats se li presenta un dilema: rebre les bufetades de Washington o de Pequín. Un escenari extrem apunta a la desconnexió del sistema financer, amb la Xina desbrossant el camí per als BRICS. És aviat per saber si aquesta desobediència és simbòlica o la primera de moltes.Pequín ha provat que si bancs, companyies d’assegurances o navilieres nord-americanes o d’un altre país tallen les seves relacions amb les cinc refineries per les sancions de Trump, aquestes podran demandar-les davant tribunals xinesos per danys i perjudicis. S’arrisquen també a ser multades per Pequín o incloses al llistat negre que legitima la congelació de béns i les restriccions comercials. Al sector que opera als dos mercats se li presenta un dilema shakesperià: rebre les bufetades de Washington o de Pequín. Un escenari extrem apunta a la desconnexió del sistema financer, amb la Xina desbrossant el camí per als BRICS. És aviat per saber si aquesta desobediència és simbòlica o la primera de moltes.
"La Xina sent que ara és al volant en les seves relacions amb els EUA i pot rebutjar les demandes de Trump sense pagar cap cost. La Xina ha arribat a la conclusió que el futur s’escriu a Pequín i que els EUA necessiten més la Xina que viceversa. Els xinesos entenen els cicles de les eleccions nord-americanes i els seus imperatius molt millor que abans", assenyala Stanley Rosen, professor de Ciència Política a l’Institut Estats Units-Xina de la Universitat de Carolina del Sud."La Xina sent que ara està al volant en les seves relacions amb els Estats Units i pot rebutjar les demandes de Trump sense pagar cap cost, així que la seva mesura és molt més que simbòlica. La Xina ha arribat a la conclusió que el futur s’escriu a Pequín i que els Estats Units necessiten més la Xina que viceversa. Els xinesos entenen els cicles de les eleccions nord-americanes i els seus imperatius molt millor que abans", assenyala Stanley Rosen, professor de Ciència Política a l’Institut Estats Units-Xina de la Universitat de Carolina del Sud.
Ben aviat aterrarà Trump a la Xina amb la urgència d’aconseguir una cosa substancial per alleujar l’anunciada patacada republicana en les eleccions de mig mandat.La Xina va aprovar el 2021, a finals del primer mandat de Trump, la vacuna contra els previsibles excessos nord-americans: la llei contra l’aplicació extraterritorial injusta de lleis i mesures estrangeres. La va mantenir al calaix fins al cap de setmana passat. El moment no és casual. Ben aviat aterrarà Trump a la Xina amb la urgència d’aconseguir una cosa substancial per alleujar l’anunciada patacada republicana en les eleccions de mig mandat.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes