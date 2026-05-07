Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Entrades Festival CaminsPonts JoiersRodaliesHantavirusDario BorhaniLa Meva Salut
instagramlinkedin

Catalunya proposa endurir les penes

Una imagen de varias armas confiscadas.

Una imagen de varias armas confiscadas. / EFE

Germán González

Barcelona

Un tiroteig al costat d’un bar del barri de la Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat dilluns a la matinada és l’últim incident a Catalunya relacionat amb armes de foc. Des de fa anys els Mossos d’Esquadra estan detectant que persones vinculades a organitzacions de narcotraficants van adquirint pistoles, escopetes i fins i tot subfusells, considerats com a armes de guerra, tant per defensar-se de possibles atacs de bandes rivals com per assaltar altres grups.

El Departament d’Interior, que dirigeix Núria Parlon, ha sol·licitat al Govern que s’endureixi el Codi Penal per castigar amb penes de presó més elevades els delictes comesos per membres de grups criminals vinculats al tràfic de drogues que estiguin en possessió d’armes de foc. Actualment, la tinença il·lícita d’armes es castiga amb entre un i tres anys de presó, que pot ser una mica superior en el cas que tinguin armes de guerra.

Notícies relacionades

El 2025 els Mossos van requisar 843 armes a Catalunya, incloent-hi les simulades en un altre objecte, les d’avantcàrrega (com rifles antics) i les detonadores. Es tracta de gairebé un 9% més que les 774 confiscades l’any anterior.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents