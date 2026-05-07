Anàlisi
La croada de Luzón contra el PSOE seguirà
El fiscal s’encamina a citar el partit de Sánchez en qualitat d’imputat. El suport de Feijóo l’assenyala com a pròxim fiscal general de l’Estat
Ernesto Ekaizer
En la sessió de conclusions que va tenir lloc a la Sala Penal del Tribunal Suprem d’aquest dimecres, dia 6 de maig, van ser presents totes les peces que permeten entendre el que ha passat des del novembre del 2024 i, sobretot, cosa que s’acabarà amb les causes pendents a l’Audiència Nacional. Estan reunits els elements d’una part d’un dels drames que s’escriuen per al que queda de legislatura.
L’altra part és a càrrec de la secció 23 de l’Audiència de Madrid i el jutjat d’instrucció 41, el titular del qual, Juan Carlos Peinado, va reafirmar la seva posició favorable a enjudiciar Begoña Gómez, dona del president del Govern, en una interlocutòria en què repeteix el seu argument per desestimar els recursos contra la seva resolució de fer-ho pel tribunal de jurat perquè s’investiguen "fets que provenen de palaus presidencials, més propis de règims absolutistes, per sort, ja oblidats en el temps al nostre Estat". Al de Sánchez no se li diu Govern sinó règim. El fet no és que el jutge Peinado s’hagi limitat a repetir parts de la seva interlocutòria anterior, el de l’abril passat, sinó que ell mateix hagi escollit acuradament aquest paràgraf. A saber: el Govern de Pedro Sánchez és un règim absolutista. Com passa amb l’Iran dels aiatol·làs. No se li diu Govern sinó règim.
La fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, en la dació de compte que li va fer el fiscal en cap de la Fiscalia Anticorrupció, Alejandro Luzón, sobre l’escrit definitiu que havia de presentar en el judici de José Luis Ábalos, Víctor Aldama i Koldo García, en aplicació de l’article 25 de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, es va oposar que es fes una modificació de la pena sol·licitada de set anys de presó – pena que ja suposava un premi per la seva presumpta col·laboració– per considerar que els delictes que va cometre –la Unitat Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) ho ha definit com el nexe corruptor i el tinent coronel Antonio Balas va dir d’Aldama que el que “paga mana”– són greus.
Luzón va acatar la instrucció de la Fiscal General de l’Estat. No va dubtar a utilitzar la prerrogativa que li confereix l’article 25. Luzón, doncs, sense modificar, com desitjava, les penes perquè una vegada condemnat Aldama pugui seguir fora de la presó, va fer una contundent defensa del seu "model" per a aquest cas –que és estúpid anomenar-lo de les mascaretes perquè aquests contractes de compravenda són només petits tumors de la pretesa metàstasi de la corrupció que ven Aldama– i que és la de donar un tracte "a l’americana", per dir així, al "nexe corrupte".
Però és molt probable que Peramato també li fes notar la seva conducta passiva durant la declaració d’Aldama quan aquest va assegurar, sense condicions, i com a guinda de l’espectacle que el president Pedro Sánchez era el número 1 de l’organització criminal de la qual Aldama formava part amb Ábalos i Koldo, assumpte que no era objecte d’enjudiciament. O, més precisament, tenint en compte que Luzón, Choclán i Aldama van agafats de la mà, el silenci del fiscal podia ser interpretat com un assentiment. Per això el fiscal, aprofités en les seves conclusions, per desmarcar-se i digués que Aldama havia dit en el seu "fang" (sic) que Sánchez era el número 1 i que això, és clar, no és cert,
Però vet aquí el rellevant: Luzón defensa "la recompensa a qui surt de l’entorn criminal i ho denuncia", és "essencial per combatre la corrupció i que no s’imposi la llei de silenci". És a dir: l’omertà, el codi de la màfia siciliana que prohibeix cooperar amb les autoritats..
José Antonio Choclán, exmagistrat de l’Audiència Nacional i advocat d’Aldama, va traçar el pla de treball per al que queda de legislatura de Luzón apuntant al finançament il·legal del PSOE. Luzón entra en el seu últim any de mandat, que venç el setembre del 2027, i s’encamina a citar el PSOE en qualitat d’imputat. Jutjant pels suports de Feijóo a la reducció de pena per a Aldama que va defensar Luzón, el fiscal en cap Anticorrupció difícilment tindrà rivals, una vegada que canviï el "règim", per ser fiscal general de l’Estat.
