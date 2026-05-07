Una ‘flota mosquit’ a Ormuz
Milers de petites embarcacions armades són la principal carta de les forces navals de la Guàrdia Revolucionària iraniana per mantenir la incertesa en el pas marítim pràcticament segellat.
María Mondéjar
Milers de vaixells es mantenen atrapats al golf Pèrsic o apostats a les portes de l’estret d’Ormuz, pràcticament segellat. Després de més de dos mesos, aquesta artèria clau per al comerç internacional s’ha convertit en el principal escenari de les tensions entre els Estats Units i l’Iran. Fins al moment, la seguretat dels barcos de càrrega que intenten creuar continua compromesa pel control que manté la denominada "flota mosquit" sobre el pas marítim.
"Els vam vèncer molt durament, ara han quedat reduïts a petites embarcacions amb metralladores a la part davantera", va dir aquest dimarts el president nord-americà, Donald Trump, sobre les capacitats iranianes. Va assegurar, a més, que "cadascun dels barcos que tenien està sota l’aigua, al fons del mar". No obstant, aquestes petites embarcacions que formen la ‘flota mosquit’ operen com a cos independent de l’Armada regular de l’Iran i conformen la principal carta de les forces navals de la Guàrdia Revolucionària Islàmica per mantenir el bloqueig de l’estret d’Ormuz.
Amenaces
Junt amb les amenaces per ràdio als vaixells comercials i les advertències sobre les possibles represàlies, la presència d’aquesta flota és una peça clau en l’engranatge que manté el bloqueig iranià sobre l’estret. "El bloqueig se sosté en gran mesura per l’amenaça. De vegades n’hi ha prou amb declarar-lo i difondre rumors sobre mines navals perquè les navilieres deixin d’utilitzar la ruta i les companyies d’assegurances suspenguin cobertures", explica a EL PERIÓDICO Farzin Nadimi, investigador del Washington Institute, especialitzat en assumptes de seguretat i defensa de l’Iran i de la regió del golf Pèrsic.
La flota mosquit compta amb entre 3.000 i 5.000 llanxes petites, segons les últimes estimacions de l’Agència d’Intel·ligència de la Defensa dels EUA el 2020. Aquestes embarcacions, juntament amb els míssils i drons que la Guàrdia Revolucionària pot desplegar des d’aquestes o des de posicions camuflades a terra, han sigut la principal amenaça que ha obstaculitzat el trànsit marítim a través de l’estret d’Ormuz.
"No és un bloqueig actiu com el nord-americà, amb vaixells patrullant constantment. L’Iran simplement amenaça. I si un barco intenta creuar, pot aturar-lo amb míssils o drons des de la costa. Aquestes llanxes també poden intervenir: canviar el rumb d’un vaixell, atacar-lo o col·locar mines al buc", afegeix l’analista. na ‘flota mosquit’ compta amb entre 3.000 i 5.000 llanxes petites, segons les últimes estimacions que va publicar l’Agència d’Intel·ligència de la Defensa dels EUA el 2020. Aquestes embarcacions, juntament amb els míssils i drons que la Guàrdia Revolucionària pot desplegar des d’elles o des de posicions camuflades a terra, han sigut la principal amenaça que ha obstaculitzat el tràfic marítim a través de l’estret d’Ormuz. "No és un bloqueig actiu com el nord-americà, amb vaixells patrullant constantment. L’Iran simplement amenaça. I si un barco intenta creuar, pot atacar-lo amb míssils o drons des de la costa. Aquestes llanxes també hi poden intervenir: canviar el rumb d’un barco, atacar-lo o col·locar mines al casc", afegeix l’analista.
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana