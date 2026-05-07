Conflicte al Pròxim Orient
Israel assegura haver matat el comandant de la força d’elit Radwan de Hezbol·là en un bombardeig a Beirut
Durant aquest dijous, els atacs israelians contra diferents punts del territori libanès no s’han aturat, provocant més víctimes mortals
Andrea López-Tomàs
Israel ha confirmat la mort del comandant de la força d’elit de Hezbol·là aquest dimecres en un bombardeig als suburbis del sud de Beirut. Segons han anunciat en un comunicat, el comandant Ahmed Ali Balout va ocupar diferents càrrecs dins de la unitat Radwan al llarg dels anys. «Entre les seves funcions, Balout va ser responsable dels preparatius operatius de la unitat per llançar atacs terroristes contra soldats de l’Exèrcit israelià i l’Estat d’Israel», han afirmat. Durant aquest dijous, els atacs israelians contra diferents punts del territori libanès no s’han aturat, provocant més víctimes mortals.
«Durant la guerra, i especialment en els últims mesos», diu el comunicat, Balout va dirigir la Unitat Radwan i va comandar desenes d’atacs «contra soldats israelians que operaven al sud del Líban, incloent atacs amb míssils antitancs i la detonació d’artefactes explosius». «Balout també va liderar els esforços de rehabilitació de la unitat Radwan, incloent l’avenç del Pla Conquistar Galilea, que la unitat havia planejat i impulsat durant anys», ha afegit. També han acusat la força Radwan d’«operar sota el patrocini i la direcció del règim iranià amb l’objectiu de perjudicar els soldats i la població civil israeliana».
Setge contra Nabatiye
Segons l’Exèrcit israelià, més de 220 milicians i comandants de Hezbol·là han sigut eliminats en les últimes setmanes. A més de l’assassinat de Balout, les tropes han anunciat la mort de Muhammad Ali Bazi, cap del departament d’intel·ligència de la unitat Nasser, i Hussein Hassan Romani, oficial d’observació de la defensa aèria del grup. En l’última setmana, 85 membres de Hezbol·là han sigut assassinats i més de 180 emplaçaments d’infraestructura pertanyents a l’organització, inclosos «centres de comandament, dipòsits d’armes i llançadors carregats i llestos per utilitzar al sud del Líban», han sigut assolits per la força aèria israeliana i els soldats sobre el terreny.
Aquest dijous Tel Aviv ha centrat tota la seva força al districte de Nabatiye ,la regió de l’interior del sud del Líban. Allà la seva capital amb el mateix nom ha sigut colpejada dues vegades, tres persones han mort en atacs contra dos vehicles i diversos llogarrets han sigut objectiu dels bombardejos israelians. A Toul, a prop de l’ hospital Ragheb Hard, ha tingut lloc un doble atac que, en el seu segon impacte, ha arribat als equips de rescat que es dirigien al lloc, destruint una ambulància i ferint quatre paramèdics. L’Exèrcit israelià ha demanat l’ evacuació forçosa de tres llogarrets al sud del Líban, inclosa la localitat cristiana de Bfarweh, que mai abans havia sigut objecte d’aquestes amenaces. Tres persones més han mort en atacs de drons israelians al sud del país.
