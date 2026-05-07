Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Entrades Festival CaminsPonts JoiersRodaliesHantavirusDario BorhaniLa Meva Salut
instagramlinkedin

Israel trenca l’alto el foc i torna a bombardejar el sud de Beirut

Edifici destruït per l'atac d'Israel contra els suburbis del sud de Beirut, aquest dimecres.

Edifici destruït per l'atac d'Israel contra els suburbis del sud de Beirut, aquest dimecres. / IBRAHIM AMRO / AFP

Andrea López-Tomàs

Beirut

Israel torna a colpejar Beirut. Per primera vegada des de l’entrada en vigor de l’alto el foc, l’Exèrcit israelià bombardeja els suburbis del sud de la capital libanesa. "He ordenat, juntament amb el ministre de Defensa, Israel Katz, atacar ara a Beirut el comandant de la Força Radwan de Hezbol·là amb l’objectiu d’eliminar-lo", ha publicat poc després el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a X. Des de l’entrada en vigor de la treva, anunciada pel president nord-americà Donald Trump, Tel Aviv ha mantingut els seus atacs al sud del Líban però Beirut ha quedat fora del seu radar després del Miércoles Negre del passat 8 d’abril, en el qual un centenar de bombardejos en menys de 10 minuts van matar més de 300 persones.

"Els terroristes de Radwan són responsables dels atacs cap a poblacions israelianes i de l’atac a soldats de l’Exèrcit israelià", ha escrit Netanyahu. Tot i que els primers dies d’alto el foc Hezbol·là el va respectar i va aturar les agressions cap a objectius israelians, després va renovar la violència contra les tropes que ocupen el sud del Líban. Actualment, el 5% del territori libanès està sota ocupació israeliana, sotmès a demolicions constants i evitant la tornada de la població de 55 llogarrets frontereres. "Cap terrorista té immunitat: el braç estès d’Israel arribarà a tots els enemics i a tots els assassins; vam prometre garantir la seguretat dels residents del nord; així és com es fa i així continuarà sent", ha afegit Netanyahu.

Des d’un vaixell de guerra

Notícies relacionades

De moment, es desconeix si el bombardeig, que va tenir lloc sense avís previ, va provocar víctimes mortals i si va aconseguir arribar a l’objectiu. Diversos mitjans israelians afirmen que el comandant Malek Ballout hauria mort junt amb diverses persones més presents. El diari Israel Hayom assegura que l’atac es va portar a terme des d’un vaixell de guerra que va disparar tres vegades contra un apartament a Haret Hreik.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents