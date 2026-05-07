L’explotació de gas i petroli irromp en la campanya d’Escòcia
Els partits han reobert el debat sobre la concessió de noves llicències i sobre la possibilitat de revertir les polítiques climàtiques davant el bloqueig d’Ormuz
El sector reclama al Govern que posi fi als impostos extraordinaris sobre els beneficis
Lucas Font
La crisi energètica global ha irromput amb força a la campanya per a les eleccions al Parlament d’Escòcia d’aquest dijous. Els principals partits han reobert el debat sobre la concessió de noves llicències per a l’explotació de jaciments de gas i petroli al mar del Nord i han mantingut un fort enfrontament sobre la possibilitat de revertir les polítiques climàtiques impulsades en els últims anys per reduir l’alt cost de la vida. L’extracció de recursos no renovables, font de riquesa durant dècades en ciutats com Aberdeen –al nord-est d’Escòcia–, ha sigut utilitzada pels partits de dretes per apel·lar als votants en un moment d’inestabilitat als mercats energètics internacionals.
Tant el Partit Conservador com el partit ultra Reform UK han apostat per donar llum verda al jaciment de petroli de Rosebank, el projecte més gran en desenvolupament al mar del Nord, i també a l’explotació de les reserves de gas a Jackdaw, a prop d’Aberdeen. Els dos projectes van ser paralitzats pels tribunals l’any passat al considerar que l’impacte ambiental de les emissions de carboni era més gran del que es va declarar inicialment. Actualment estan en revisió, a l’espera que el Govern laborista decideixi si els aprova definitivament o no.
El bloqueig de l’estret d’Ormuz i el consegüent augment del preu de l’energia ha posat en una situació delicada el Partit Laborista i el Partit Nacional Escocès (SNP), que fins ara han defensat el tancament progressiu dels projectes d’extracció de gas i petroli per donar prioritat a la transició energètica. No obstant, la inestabilitat dels mercats ha obligat els representants d’aquests partits a moderar el seu discurs i a mantenir una posició ambivalent, conscients que qualsevol moviment en fals pot tenir conseqüències negatives en els seus resultats electorals.
Reduir la dependència
Els defensors de la concessió de noves llicències afirmen que l’extracció de gas i petroli ajudarà a reforçar la seguretat energètica d’Escòcia i del Regne Unit en el seu conjunt. Enrique Cornejo, director de política energètica d’Offshore Energy UK —una associació que representa més de 400 organitzacions i empreses del sector— assegura que l’explotació de nous jaciments ajudarà el Regne Unit a reduir la dependència de tercers països.
"La guerra a l’Iran és un senyal molt clar que el Regne Unit ha de fer tot el possible per produir els seus recursos energètics propis", explica a EL PERIÓDICO. "És molt important que els Governs del Regne Unit i Escòcia tinguin com a prioritat produir totes les formes d’energia possibles perquè això ens fa menys vulnerables. No hi ha dubte que la producció està en una fase de declivi natural, però encara hi ha molts recursos al mar del Nord que es poden explotar si les polítiques energètiques són més favorables", afegeix.
Els representants del sector reclamen al Govern que posi fi al més aviat possible als impostos extraordinaris sobre els beneficis ( windfall tax ) i que permeti augmentar la producció per augmentar alhora la recaptació, però les organitzacions ecologistes alerten que la prioritat d’aquestes companyies és pagar els impostos més baixos possibles."A causa que les reserves estan en fase de declivi, el sector depèn d’uns impostos molt baixos per continuar sent rendible. Fins que el Govern va introduir l’impost sobre els beneficis extraordinaris el 2022, el Regne Unit tenia un dels tipus impositius nominals més baixos del sector del petroli i el gas de tot el món", assegura Tessa Khan, directora executiva de l’organització ecologista Uplift, una de les més destacades del país.
Els detractors de l’explotació de nous jaciments de gas i petroli al mar del Nord afirmen que, en cas que el Regne Unit augmenti la producció, això no repercutirà en el preu final que paguen els consumidors, ja que aquest està fixat segons el mercat internacional i no segons els nivells de producció domèstica. Tot i així, la possibilitat de fer marxa enrere en els objectius de neutralitat d’emissions està ocupant cada vegada més els debats polítics i tindrà, amb tota probabilitat, un pes decisiu en el resultat de les eleccions d’aquest dijous a Escòcia.
