Investigació judicial
Montoro fitxa un antic alt càrrec d’Hisenda per defensar-se
L’advocat contractat pel despatx de l’exministre denuncia "errors substancials" als informes d’Anticorrupció i els Mossos
Cristina Gallardo
Equipo Económico, el despatx que va fundar l’exministre Cristóbal Montoro, ha contractat l’ex alt càrrec de l’Agència Tributària Juan Manuel Herrero d’Egaña Espinosa de los Monteros per desmuntar la investigació del titular de la Plaza número 2 de la Secció d’Instrucció del Tribunal de Instància de Tarragona, Rubén Rus Vela, i per la qual es mantenen investigats els directius de l’empresa, a més de l’extitular del Ministeri d’Hisenda i altres excàrrecs del PP.
En el cas Montoro s’investiga si diverses empreses gasístiques van contractar Equip Econòmic pels seus suposats vincles amb el llavors titular d’Hisenda, que va crear la firma el 2008 –però de la qual assegura haver-se desvinculat el 2011– per aconseguir que el Govern de Mariano Rajoy realitzés dues modificacions legals en altres tants impostos.
Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, amb un ampli historial com a advocat de l’Estat, sosté en dos dictàmens pericials que els treballs elaborats per la Unitat d’Agència Estatal d’Administració Tributària de Suport a la Fiscalia Anticorrupció i pels Mossos d’Esquadra, en què es basa la investigació judicial, incorren "en errors de concepte substancials".
En la primera pericial, sobre la reforma de l’impost sobre activitats econòmiques, l’advocat afirma que l’afirmació que indica que tota la retribució percebuda per Equipo Económico es deu al contacte amb el responsable de la Direcció General de Tributs i no a cap tasca d’assessorament", resulta "temerària perquè, sent una greu acusació, està òrfena de tota prova". Aquest dictamen defensa que la tesi dels informes dels investigadors que tota la retribució percebuda per Equip Econòmic es deu "a aquest contacte i no a cap tasca d’assessorament queda, a més, desmentida si s’analitzen els treballs realitzats per a l’Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinales (AFGIM)".
Tramitació legislativa
Així mateix, afirma que no s’aprecia "cap irregularitat en la manera d’actuar del director general de Tributs després de rebre el correu d’Equipo Económico a la bústia oficial, sinó que la seva actuació resulta la que seria normal a qualsevol òrgan directiu". El lletrat afegeix que el Ministeri d’Indústria es va mostrar favorable a la tesi de les gasistes".
Aquest advocat de l’Estat en excedència adverteix que ni els funcionaris d’Hisenda adscrits a Anticorrupció ni els Mossos han posat de manifest "cap tipus d’infracció procedimental en la tramitació" legislativa. La Direcció General de Tributs "ja havia manifestat la seva disposició favorable a la reforma normativa el setembre del 2016, això és, vuit mesos abans de l’anomenada ‘entrada en escena d’Equipo Económico’ el maig del 2017".
El segon informe pericial, que analitza la Reforma de l’impost sobre l’electricitat, destaca que, "en contra del que diu l’informe de la Unitat de Suport de l’Agència Tributària a Anticorrupció, cap òrgan del Ministeri d’Hisenda té "capacitat de decisió final" en un avantprojecte o projecte de llei", al mateix temps que afirma que "el Ministeri d’Indústria –departament ministerial amb coneixement directe i objectiu del sector industrial al qual es referia l’avantprojecte– es va mostrar expressament favorable a la reforma".
"No s’ha advertit cap irregularitat en la tramitació de l’avantprojecte ni del projecte de llei examinat, ni les suposades irregularitats resulten encertades", completa l’advocat, que adverteix que des de l’entrada en vigor d’aquesta reforma, "ni la llei ni el Reglament han sigut objecte de modificació pel que fa al tractament fiscal dels supòsits analitzats.
D’altra banda, Equipo Económico ha tornat a reclamar que la investigació s’enviï als jutjats de Madrid, al considerar que el jutge de Tarragona, Rubén Rus Vela, no és competent per instruir el cas. Argumenta que les indagacions s’estenen a ex alts càrrecs i funcionaris del Ministeri d’Hisenda, que tenen la seva seu a la capital d’Espanya, igual com el mateix Equipo Económico i l’associació AFGIM, que suposadament hauria influït perquè s’elaborés una legislació favorable al sector.
Al seu entendre, si s’hagués comès algun delicte –cosa que la defensa rebutja–, s’hauria comès a Madrid, on tenen lloc "les reunions, els contactes, els informes i les propostes legislatives que finalment aproven les Corts Generals".
