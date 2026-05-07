Bandes armades
Operacions més militaritzades
Augmenten els operatius en què les forces policials utilitzen recursos de l’Armada i d’altres marines de guerra per interceptar carregaments de cocaïna. No només és una tendència espanyola, també Portugal i França han desplegat recursos navals contra el crim organitzat.
Juan José Fernández
Ja no són només les patrulleres de la Guàrdia Civil amb 70 metres d’eslora. Ara són també vaixells d’acció marítima, els BAM de l’Armada, els que participen en els grans cops contra el narcotràfic a l’Atlàntic canari. I no només és una tendència espanyola. També les marines portuguesa i francesa, recentment, han desplegat recursos navals en la lluita contra el crim organitzat. És una conseqüència de l’escenari d’operacions, un front oceànic en el qual es colpeja cada vegada més distància, s’intercepten vaixells cada vegada més grans i s’aturen tripulacions nombroses.
L’última gran confiscació de droga, la del vaixell de càrrega Arconian, l’ha portat a terme la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil en un vaixell de grans dimensions, amb al voltant de 40 tones de cocaïna al celler, i en aigües entre la costa de Dakar i la de Dakhla, l’antiga Villa Cisneros, a l’extrem sud del Sàhara Occidental.
Missions de policia marítima
El secret d’actuacions imposat per l’Audiència Nacional ha impedit la difusió de detalls com que, per a aquesta operació, s’ha comptat amb recolzament en la vigilància marítima de la Força d’Acció Marítima de l’Armada (FAM), helicòpters i el BAM Rayo que, en principi, és un barco de guerra. Donades les seves capacitats de vigilància marítima, l’Armada té integrades entre les seves funcions una col·laboració amb les Forces de Seguretat de l’Estat en "missions de policia marítima", segons expliquen des de la mateixa FAM.
El BAM Rayo, amb amarratge a l’Arsenal Militar de Las Palmas de Gran Canaria, també va ser la plataforma marítima de base perquè un equip d’assalt de la Policia Nacional pogués prendre el mercant United S. a mig miler de quilòmetres de l’illa d’El Hierro, el gener passat, interceptar prop de 10 tones de cocaïna i atrapar 13 tripulants implicats en el narcoenviament.
Pot ser que en l’increment d’ajuda militar a les operacions policials a l’Atlàntic hagi influït el networking realitzat pel director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, en la seva posició anterior com a secretari d’Estat de Defensa.
Les marines francesa i portuguesa també recolzen en les operacions. I no només amb vaixells que permetin projectar el cop al narco més lluny mar endins, també amb intel·ligència naval: radars aeris, i en patrullers o a les illes de Madeira i Açores. Una part de les actuacions es realitzen des del MAOC-N, organisme de vigilància marítima antinarco i de coordinació de forces policials i navals de vuit països europeus amb seu a Lisboa. L’altre cas recent és portuguès, i de març passat. La marina de guerra portuguesa va interceptar i va escortar un pesquer a 450 milles de les Açores, assenyalat per la DEA i els serveis d’informació de la policia britànica. A bord, 1,8 tones de cocaïna que una tripulació de brasilers, surinamesos i holandesos miraven de portar al Regne Unit.
