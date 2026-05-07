Viatge institucional
Illa prepara a Lió el relleu de la presidència dels Quatre Motors per a Europa
El president fa balanç de l’activitat liderada per la Generalitat durant aquest any de mandat abans que la regió francesa assumeixi la batuta en un acte a Barcelona el mes de juny
Illa lidera un front contra els aranzels de Trump des de la presidència dels Quatre Motors per a Europa
Sara González
Fa just un any, Catalunya va assumir a Varese la presidència dels Quatre Motors per a Europa, una xarxa de cooperació econòmica, científica, social i cultural amb les regions de Baden-Württemberg, Llombarda i Alvèrnia-el Roine-els Alps, la batuta de la qual és rotatòria. Llavors, la guerra d’aranzels liderada per Donald Trump causava estralls a Europa i, en aquest context, el president Salvador Illa va inaugurar el mandat català amb un front dels quatre territoris en contra de les «amenaces» comercials. Un any després, el president dels Estats Units hi torna just en el moment en què a la Generalitat li toca traspassar la presidència als francesos.
Per això, Illa fa aquest dijous un viatge exprés a Lió per reunir-se amb el president del consell regional d’Alvèrnia-Roine-Alps, Fabrice Pannekoucke, que al juny assumirà formalment el volant dels Quatre Motors en un acte que acollirà Barcelona. La trobada servirà per fer balanç de tot el que s’ha desenvolupat aquest últim any amb el Govern al capdavant i amb la vocació de donar continuïtat a aquesta agenda en què Catalunya ha posat un especial afany en què la veu de les regions tingui un pes més gran en la presa de decisions de la política europea.
A ulls del Govern, aquesta és una necessitat cada vegada més creixent en un context convuls a nivell geopolític en el qual Illa reivindica que Europa s’ha d’enfortir i reafirmar-se en els seus valors fundacionals. Segons el seu parer, la fórmula per fer-ho passa per donar un protagonisme més gran a les regions i atendre les seves singularitats, una cosa que enrobusteix el sentiment de pertinença. Aquests quatre territoris, que van crear l’ens el 1988, són, a més, alguns dels més industrialitzats d’Europa. Aglutinen 35 milions de persones i representen el 10% de la riquesa europea. Per això la vocació de col·laborar en defensa d’interessos comuns.
Quatre governances diferents
Més enllà de la declaració firmada per rebutjar públicament els aranzels de Trump, els quatre territoris han impulsat posicionaments conjunts sobre qüestions estratègiques per al futur de la Unió Europea, com per exemple per influir en el repartiment de recursos econòmics o en les polítiques per avançar cap a una autonomia energètica, una de les urgències derivades de conflictes com el d’Ucraïna o l’Iran. Teixir pronunciaments comuns no era una comesa fàcil tenint en compte que cada una de les quatre regions està governada per diferents forces polítiques: els socialistes en el cas de Catalunya, la Lliga Nord a la Llombardia, els verds a la regió alemanya i els conservadors a la francesa.
Més enllà de l’activitat amb més focus mediàtic, al Govern remarquen que hi ha hagut una «elevada activitat» dels grups de treball centrats en els quatre pilars estratègics del programa: innovació, descarbonització, autonomia estratègica i economia inclusiva. Es tracta dels quatre eixos del pla ‘Catalunya Lidera’ per aconseguir que Catalunya encapçali econòmicament Espanya i contribuir a impulsar Europa en quatre carpetes concretes.
També destaquen que s’ha procurat «enfortir la governança» d’aquesta xarxa per garantir la continuïtat de la cooperació entre les quatre regions amb independència d’en qui recaigui la presidència de torn. Les relacions a quatre bandes, asseguren, han sigut «fluides», i bona mostra d’això és que Illa hagi volgut traspassar tots els detalls de la presidència de forma personal a l’espera de l’acte en què oficialment es farà el relleu.
El president de la Generalitat aprofitarà el desplaçament a Lió per visitar el Campus Région du Numérique, un parc tecnològic que acull empreses, universitats i centres de formació, i que està gestionat pel govern de la regió.
