Simplificació legislativa
La UE arriba a un polèmic acord per retallar la regulació de la IA i inclou la prohibició de les apps que generen nus
Els negociadors del Parlament Europeu i la presidència del Consell de la UE pacten una retallada de la normativa que limita l’ús de la IA al continent i posposen al 2027 l’aplicació de les restriccions per als sistemes d’alt risc social
Carles Planas Bou
A principis del 2024, la Unió Europeava treure pit a l’aprovar la primera llei sobre intel·ligència artificial del món. Dos anys i un cicle electoral després, Brussel·les ha arribat aquest dijous a un acord preliminar per «simplificar» una regulació al seu dia descrita com a «històrica» i les principals mesures de la qual encara no havien entrat en vigor.
El text consensuat entre els negociadors del Parlament Europeu i la presidència del Consell de la UE combina exempcions a les normes que afavoreixen principalment sectors industrials estratègics amb noves proteccions. La més notòria és la prohibició d’aquelles aplicacions que utilitzin IA per generar nus sintètics de les seves víctimes sense el seu consentiment, unes recreacions hiperrealistes també conegudes com deepfakes. Aquestes eines també poden crear material d’ abús sexual infantil.
El pacte estableix que la comercialització d’aquest tipus de sistemes quedarà completament vetada. Aquesta restricció podria afectar Grok, el model d’ IA generativa propietat d’ Elon Musk, que a començaments d’any va protagonitzar un escàndol global al sexualitzar, en tan sols 11 dies, almenys tres milions d’imatges de persones reals, la majoria dones, tot i que també menors d’edat. Les empreses tindran fins al 2 de desembre del 2026 per adaptar els seus sistemes.
La Comissió Europeaha celebrat l’acord preliminar per a unes «normes més senzilles i que afavoreixin la innovació», una iniciativa impulsada per la presidenta Ursula Von der Leyen amb la intenció de satisfer les demandes de les empreses i «impulsar la competitivitat d’ Europa». No obstant, el portal Euractiv assenyala que hi hauria cert malestar en l’Executiu comunitari, ja que el pacte «suposa una nova càrrega de treball» per afegir nous requisits.
Retallada a la llei
La simplificació legislativa, també coneguda com Omnibus, suposa un alleujament principalment per a la indústria digital, però també per a altres sectors afectats, ja que ajorna l’aplicació de tota mena d’obligacions establertes amb la intenció de protegir els ciutadans. Si l’acord provisional és aprovat formalment tant pel Parlament com pel Consell, tindran més marge per adaptar-se a la llei.
La normativa pactada fa dos anys va fixar restriccions a l’ús dels sistemes d’IA considerats d’alt risc, des del reconeixement facial fins a aquells desplegats per a la contractació laboral o la gestió d’infraestructures crítiques com l’aigua. Aquestes havien d’entrar en vigor el 2 d’agost del 2026. No obstant, l’acord fixat avui ajorna aquesta aplicació un any fins al 2 d’agost del 2027, un retard celebrat per la indústria.
També es posposarà fins al 2 de desembre del 2026 la mesura que obliga les empreses d’IA – com OpenAI, Google o Anthropic— a marcar els continguts sintètics que generen els seus productes —com ChatGPT, Gemini o Claude— per facilitar tant la seva detecció com el seu rastreig, considerada capital per minimitzar el seu impacte com amplificador de la desinformació.
Menys solapes
A més, el text també elimina solapaments legislatius. Per exemple, les indústries que utilitzen sistemes d’IA per a la maquinària i que ja compleixen les normes de seguretat sectorials no s’hauran d’adaptar a l’ AI Act. La Comissió serà l’encarregada d’establir quins casos es veuran afectats.
Aquest reconeixement al sector privat europeu també es traduirà en una ampliació de les exempcions de les petites i mitjanes empreses (pimes) per eliminar barreres regulatòries i «recolzar-ne el creixement» econòmic.
«Perquè Europa es converteixi en un continent de la IA, hem de fomentar la innovació, recolzar les empreses emergents i en expansió, i facilitar el desenvolupament de la IA a Europa», ha assenyalat la conservadora sueca Arba Kokalari, coponent de l’acord i membre de la Comissió de Mercat Interior i Protecció del Consumidor.
Crítiques a la desregulació
L’acord preliminar ha despertat les crítiques d’organitzacions especialitzades en la defensa dels drets digitals, que temen que la desregulació obri la porta a modificar les decisions democràtiques «cada vegada que als actors poderosos no els agradi el resultat». «Tot i que s’hagi evitat el pitjor (...) les mesures de protecció fonamentals es retarden, mentre que les normes es tornen més complexes i desiguals», ha assenyalat Itxaso Domínguez de Olazábal, assessora política d’ European Digital Rights (EDRI).
El pacte tampoc satisfà associacions comercials com CCIA, que representa empreses del sector de les comunicacions i la tecnologia. En un comunicat, aquest ens ha assenyalat que l’acord «es queda curt» en el seu intent per promoure una «simplificació genuïna» i lamenta que no s’hagi eliminat el requisit que obliga al registre dels sistemes d’IA considerats de baix risc – com videojocs o filtres d ’espam – en una base de dades de la UE.
