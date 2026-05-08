Antonio Maíllo, candidat de Per Andalusia: "La sanitat i els serveis públics no aguanten un altre mandat del PP"
Professor d’institut en excedència, el coordinador federal d’IU vol impedir que Moreno Bonilla continuï a la Junta, a qui considera una "estafa transversal"
«Volem intervenir el mercat de l’habitatge. ‘No’ als pisos turístics»
Irina Marzo
El número u de la coalició d’esquerres defensa la utilitat de votar Per Andalusia com a garant que el PSOE farà "el correcte" en el Govern i assegura que no hi ha res "més inútil" que votar els populars si el que es vol és espantar Vox: "Moreno Bonilla va ser el primer a pactar amb ells", adverteix.
¿Què ha canviat més des que va deixar la política: Andalusia, l’esquerra o vostè mateix?
Tot. La situació política internacional ha canviat radicalment amb un Trump embogit, un feixista a la Casa Blanca. I amb una esquerra, en aquest cas, que afortunadament té un canvi d’estat d’ànim formidable, que s’ha accelerat amb els acords unitaris que hem fet a Per Andalusia. I jo estic més gran. El temps i el dolor m’han educat a ser pacient, a relativitzar i a estar serè en els reptes polítics.
En el debat d’RTVE va saltar com un ressort quan Juanma Moreno el va acusar d’estar en política per una butaca.
Perquè em va doldre. ¿A mi, que vaig aprovar oposicions amb 23 anys, que he estat en instituts i ho he compatibilitzat amb el fet de ser regidor, m’explicaràs que hi soc per una butaca? Soc una persona educada, però tampoc em deixaré dominar.
¿Amb el temps s’ha moderat o s’ha fet més radical?
M’he moderat quant a tenir més comprensió de la condició humana, però m’indigna cada vegada més el mal social que ha fet el Govern andalús a les famílies.
¿Quina diferència real hi ha entre votar Per Andalusia, el PSOE o Endavant Andalusia?
Mai hem caigut en la temptació de les privatitzacions amb concerts sanitaris, com va fer el PSOE, ni amb col·laboració publicoprivada a l’obra pública. I la diferència amb Endavant és que per a nosaltres no n’hi ha prou que mirem Moreno Bonilla, sinó que volem governar per millorar la vida de la gent. Hem fet un esforç, set organitzacions, per obeir el mandat popular de la unitat. Som un projecte unitari i Endavant no ho és perquè no ha volgut.
¿Té la sensació que aquesta és una campanya, no sé si empesa per les xarxes socials, que només sembla anar de qui és més simpàtic, més enginyós, més artista?
Som gent seriosa en el millor sentit. Es va veure en el debat: vam ser els únics que vam fer propostes, no comentaris per generar impacte a la xarxa, tot i que és veritat que el comentari espontani que em va sortir al final ["Vostè és Vox amb somriure»] ha sigut el que més s’ha mogut. No era la meva intenció.
Defensen sense complexos la seva aportació al Govern de Sánchez.
Hem apujat el salari mínim i s’han superat els 22 milions de contractes amb la reforma laboral. Això no ho fa el PSOE sol. Aquesta esquerra que esgarrapa drets i que es baralla és el nostre patrimoni. Jo no he fet aquest salt del meu institut a la política per escalfar un escó al Parlament i dir que bo que soc en una intervenció i quants likes em fan a Twitter.
Llavors, ¿per a què es presenta?
Vinc a recuperar l’orgull per la pública, a fer que no hi hagi educació de pagament, a fer que les famílies no hagin de deixar-se la butxaca en un reforç educatiu. O sigui, vinc a resoldre problemes. Volem intervenir en el mercat de la vivenda, ho diem clar: no als pisos turístics. No pot ser que a Màlaga hi hagi un salari mitjà de 1.500 euros i vivendes per 1.300 euros en un antic barri obrer. La gent amb 50 vivendes no ens votarà, però nosaltres volem afavorir les famílies treballadores. Per això posarem límit al lloguer en 333 municipis.
¿Juanma Moreno ha fet alguna cosa bé en aquests vuit anys?
Som l’única esquerra que no ha tingut cap acord amb Moreno Bonilla, perquè no ha fet bé ni l’atenció d’Adamuz. Són responsables del bloqueig del telèfon d’emergència i no ho han explicat. El que cal desemmascarar és que, sota una bona forma, t’està estafant. Això de Moreno Bonilla es diu estafa transversal.
Amb realisme, ¿Per Andalusia vol governar o condicionar?
Governar si surten els números, no deixaré el PSOE sol, perquè no fa les reformes que cal fer.
¿Quina seria la seva primera mesura en sanitat?
Un deure moral: explicar la veritat de l’escàndol dels cribratges de càncer de mama. Moreno Bonilla no ho explicarà, perquè si se sabés la veritat, rebria força cops. Dedicarem el 20% del pressupost sanitari a l’atenció primària.
¿Ha perdut l’esquerra la capacitat d’escoltar el camp andalús en favor d’altres partits?
L’esquerra andalusa mai ha perdut el contacte amb el camp, la nostra gent als pobles és de camp. Els grans propietaris són els que s’han vinculat a Vox. Hi ha hagut més una escenificació que una realitat de Vox amb el camp.
¿Andalusia necessita més autonomia política, més finançament o més ambició pròpia?
Necessita un Govern que defensi els seus interessos, que reclami l’autogovern i que tingui un sistema de finançament que garanteixi que una persona amb càncer sigui atesa amb tots els recursos disponibles per a la seva curació visqui on visqui. La gent ha de saber que Andalusia, la sanitat i els serveis públics no aguanten un tercer mandat del PP.
Imagini que el 18 de maig els resultats no són bons. ¿Què seria per a vostè fracassar: treure pocs escons, no frenar la dreta...?
Volem que no governi Moreno Bonilla i aportar el màxim nombre a un canvi de Govern. En el que toca a Per Andalusia, no acceptaré com a bo el mateix resultat que tenim.
En aquesta campanya el que més està alertant del perill de votar Vox és el PP, ¿què li sembla?
Moreno Bonilla va ser el primer president del PP que va pactar amb Vox i serà el que pactarà una altra vegada amb Vox. No hi ha res més inútil que votar el PP, perquè és el partit que, si el recolzes, recolzarà Vox. La vida no es construeix amb resignació, es construeix amb esperança. I jo interpel·lo la gent que sempre confiï en l’ésser humà, en la fraternitat. Això al final és el que vencerà en el dubte de la gent.
