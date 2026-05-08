Agressió informàtica
Un ciberatac global que afecta la UOC amenaça d’exposar les dades robades a 275 milions d’estudiants i professors
Un pirateig ja «contingut» colpeja Canvas, la plataforma d’aprenentatge en línia més popular del món, i posa en risc la informació personal de professors i estudiants de gairebé 9.000 centres d’educació, entre ells alguns catalans com la UOC
Carles Planas Bou
Un ciberatac podria posar milions d’estudiants i professors de tot el món contra les cordes. La popular plataforma d’aprenentatge en línia Canvas va patir ahir una interrupció dels seus serveis després que un grup de cibercriminals assegurés haver robat dades personals i detalls de les comunicacions de la comunitat educativa. Ara, amenacen escoles i universitats amb fer-los públics: «Última advertència: paga o els filtrarem. Pren la decisió correcta, no acabis sent notícia».
L’impacte d’aquesta agressió informàtica no és fútil. ShinyiHunters, els hackers que l’han reivindicat, asseguren haver-se fet amb el control d’informació de més de 275 milions de persones a gairebé 9.000 centres d ’educació primària i secundària, segons una nota de rescat compartida pel portal de rastreig de ciberamenaces Ransomware.live.
Impacte en universitats catalanes
Instructure, la companyia propietària de Canvas, va revelar divendres passat que havia sigut víctima d’un «incident de ciberseguretat perpetrat per un actor maliciós». La seva plataforma la utilitzen aproximadament la meitat de totes les universitats dels Estats Units, segons The New York Times. És el cas de centres de prestigi com la Universitat de Harvard.
L’abast del ciberatac pot ser global. I és que Canvas també és utilitzat com a campus virtual per universitats i centres educatius catalans i espanyols com la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid o la Universitat Catòlica San Antonio de Múrcia (UCAM), segons una revisió elaborada per EL PERIÓDICO.
L’incident paralitza des d’ahir l’accés a l’ aula virtual de la UOC, si bé «no hi ha constància de cap ús fraudulent de les dades de la seva comunitat», segons un comunicat compartit amb aquest diari. El centre educatiu ha respost ajornant les dates d’entrega de treballs acadèmics per «garantir la protecció i seguretat de les dades de la comunitat i minimitzar l’impacte».
Dades exposades
La informació compromesa inclou identificació personal com noms, adreces electròniques, números d’identificació d’estudiant i missatges de Canvas, ha informat Steve Proud, director de seguretat de la informació d’Instructure. No obstant, no s’haurien exposat contrasenyes, dades financeres ni identificadors governamentals.
L’empresa va assegurar en un comunicat que el ciberatac va ser «contingut» dissabte passat, 2 de maig. L ’última actualització, de dimecres, assenyalava que «Canves funciona amb total normalitat i no s’està detectant cap activitat no autoritzada», si bé recomanava als seus clients reforçar la seguretat dels seus comptes. Tot i que els serveis de la plataforma d’aprenentatge es van veure paralitzats aquest dijous, el seu software torna a estar parcialment operatiu.
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
- «El nostre propi pensament destrueix la nostra felicitat»