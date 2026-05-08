Guerra a l'Orient Mitjà
Els EUA asseguren que l'alto el foc amb l'Iran es manté malgrat una nit d'atacs a l'estret d'Ormuz
Els Emirats Àrabs Units han rebut un atac amb drons i míssils durant el matí d'aquest divendres, mentre Washington espera la resposta de Teheran al pla de pau presentat dimecres
Adrià Rocha Cutiller
Mentre els Estats Units esperen la resposta de l'Iran a l'últim document de pau dels EUA, que consisteix en 14 punts curts, ajorna les converses nuclears i va ser presentat dimecres, tots dos països s'han atacat mútuament durant aquesta nit de dijous a divendres.
Aquest últim episodi ha estat el més dur des que és vigent a la regió l'alto el foc anunciat per Pakistan el passat 7 d'abril. Amb tot, el president estatunidenc, Donald Trump, continua mantenint que el cessament de les hostilitats continua vigent. "Ens hem donat uns cops d'amor, res més. Ells han jugat amb nosaltres. Els hem destruït", ha dit Trump durant la matinada d'aquest divendres.
Tot va començar a última hora de la nit, hora iraniana: tres destructors estatunidencs, estacionats al golf Pèrsic, van intentar creuar —i ho van aconseguir, segons Washington— l'estret d'Ormuz en direcció al golf d'Oman.
Ormuz està tancat doblement, tant pel bloqueig iranià de l'inici de la guerra com pel nord-americà, imposat per Trump fa gairebé tres setmanes. L'Iran va disparar diversos míssils contra els vaixells de l'Armada del país nord-americà, i va "infligir danys significatius a l'enemic", segons el comandament central unificat de l'Exèrcit persa. Els EUA neguen que els atacs iranians impactessin contra les seves embarcacions.
Com a resposta, Washington va bombardejar el port de la ciutat iraniana de Bandar Abbás i de diverses illes iranianes a l'estret d'Ormuz. La picabaralla va durar diverses hores, i fins i tot va obligar l'Iran a activar les defenses antiaèries de Teheran, la capital, a una gran distància de la regió on va tenir lloc l'intercanvi de foc.
"Els incendis han durat diverses hores, però la situació a les illes i ciutats costaneres iranianes ja ha tornat a la normalitat", ha declarat aquest divendres al matí la televisió estatal iraniana, IRIB. Aquesta és la segona ocasió en què els EUA i l'Iran s'ataquen mútuament des de l'alto el foc. La primera vegada va ser dilluns d'aquesta mateixa setmana, també en una escaramussa entre embarcacions estatunidenques i perses a Ormuz.
"L'alto el foc es manté, però si es trenca, llavors serà fàcil de veure. Hi haurà una enorme explosió a l'Iran. Així que val més que signin l'acord ràpidament. Les converses van bé, però han d'entendre que, si no signen ràpid, llavors patiran molt", ha declarat Trump aquest divendres a la matinada.
Càstig als Emirats
Poques hores després d'aquesta última escaramussa, els Emirats Àrabs Units han confirmat haver estat repel·lint un atac amb drons i míssils balístics llançat des de l'Iran. Aquesta setmana, Teheran ha llançat atacs semblants contra els Emirats almenys en tres ocasions. Les autoritats emiradianes asseguren que respondran als bombardejos, però encara no ho han fet.
D'entre tots els països del Golf, Dubai ha estat la capital més dura i crítica contra la República Islàmica: filtracions a la premsa han assegurat que els Emirats, durant el conflicte, han estat pressionant Washington perquè no aturi la guerra ni signi un alto el foc, sinó que pressioni per aconseguir un canvi de règim a l'Iran que no ha acabat resultant.
Just el contrari: el règim islàmic iranià surt d'aquesta guerra amb un líder suprem, l'aiatol·là Alí Jameneí, mort, juntament amb gran part dels seus antics alts càrrecs. Però la República Islàmica ha aconseguit sobreviure als atacs externs, i ha reforçat —de moment— el seu control ferri sobre tot el país.
