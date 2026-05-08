Sondeig sobre la situació internacional
Enquesta CIS: Dos de cada tres espanyols temen una guerra mundial davant el conflicte a l’Orient Mitjà
La meitat dels enquestats creuen que els EUA i Israel estan perdent la contesa i la majoria confessa que l’està afectant la seva economia personal
Jose Rico
L’escalada del conflicte a l’Orient Mitjà, amb tensions, atacs i escaramusses desafiant l’alto el foc, està endinsant el pessimisme dels espanyols, que, a més, comencen a notar a les seves butxaques els efectes de la guerra. La major part de la ciutadania es mostra pessimista amb la situació actual del món, detecta que la contesa a l’Iran l’està afectant personalment per les seves conseqüències econòmiques, i pensa que els Estats Units i Israel estan perdent la guerra. Són les principals conclusions d’un estudi sobre la situació internacional difós aquest divendres pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), en el qual la resposta més inquietant és que a dos de cada tres espanyols els preocupa que l’escalada bèl·lica desemboqui en una guerra mundial.
L’enquesta, realitzada a partir de 6.000 entrevistes telefòniques entre el 22 i el 30 d’abril, reflecteix que gairebé set de cada deu enquestats (69,2%) fa un balanç pessimista del que passa al món, i més de la meitat (58,5%) aventura que en el futur es viurà pitjor o molt pitjor. Fins i tot un 66,6% es mostra molt o bastant preocupat per una possible «guerra global», temor que no percep el 29,4% de la ciutadania.
Sobre els conflictes actius, els espanyols creuen que els Estats Units i Israel estan perdent la guerra «que han desencadenat al Pròxim Orient»: opina així el 52,4% davant un 27,6% que considera que sí que estan guanyant el conflicte. Preguntats pel paper dels actors implicats, una aclaparadora majoria del 90% conclou que el prestigi i la imatge dels EUA està empitjorant, igual com el del president, Donald Trump (92,2%). En el cas d’Israel, els percentatges se situen en el 88,1% de desprestigi per al país, i un 86,3% per al seu primer ministre, Benjamin Netanyahu.
En el cas de Trump, aquest mal reputacional també l’està desgastant, segons els espanyols, dins dels EUA. El 71,3% afirma que la confiança de l’opinió pública nord-americana en el seu president està disminuint i que l’economia del seu país es veurà afectada negativament. Ara bé, els enquestats no tenen tan clar que això pugui passar factura política i el 63,2% dubta que Trump pogués acabar perdent la presidència per un procediment de destitució (‘impeachment’).
Respecte a les conseqüències personals de l’escalada bèl·lica, els espanyols assenyalen a la pujada del combustible com a principal efecte. Un 58,5% dels entrevistats afirmen que les guerres al món els afecten molt o bastant en la seva vida diària, però la dada puja fins al 68% en el cas de la de l’Iran perquè els afecta «personalment». Tres de cada deu espanyols (31,5%), en canvi, asseguren no estar notant cap impacte.
D’entre el total d’enquestats, el 62% citen la pujada dels preus de les gasolines i del cistell de consum com els efectes que més noten personalment. Una mica més de la meitat esmenten l ’increment de la factura de la llum i el gas, i una sensació d’inseguretatmés gran.
El mostreig revela que el 39,6% dels ciutadans s’informen de les guerres per televisió; el 21,7%, per les xarxes socials; i el 20,5%, mitjançant la premsa escrita o digital. No obstant, un 45,9% confia poc o gens en la informació que rep sobre aquests conflictes armats, davant un 51,6% que confia molt o bastant en ella. I el 63,4% assevera que els mitjans de comunicació els «simplifiquen». En tot cas, el 76,3% mostra gran interès per saber el que està passant al respecte.
Entre els riscos més importants per al món actual, els enquestats destaquen com els més importants l’ escalada d’enfrontaments entre grans potències com els EUA, Rússia o la Xina (29,1%) i l ’ús d’armes nuclears (27,4%).
