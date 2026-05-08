ERC, els Comuns i la CUP demanen el cessament de Trapero per la infiltració de mossos en una assemblea de professors
Carlota Camps
La infiltració de mossos en una assemblea de professors, convocada per preparar les vagues convocades fins a final de curs, ha desencadenat una nova tempesta política entorn del Govern. Hores després de la denúncia de la CGT, no només l’oposició ha aprofitat la polèmica per tirar més llenya al foc contra el president Salvador Illa, sinó que també els seus socis han pujat els decibels. Ho ha fet especialment ERC, que ha qualificat el cas d’«extrema gravetat» i ha exigit directament el cessament del director de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, reclamació a la qual posteriorment s’hi ha afegit els Comuns i la CUP.
En una roda de premsa al Parlament, el diputat republicà Jordi Albert ha assenyalat Trapero com a «responsable de l’operatiu» i l’ha acusat d’estar «amagant-se». «És inadmissible i intolerable», ha assenyalat Albert, que ha acusat el Govern de voler «coartar l’acció sindical i d’atemptar contra els drets dels treballadors». El republicà també ha demanat explicacions a la consellera d’Interior, Núria Parlon, i a la d’Educació, Esther Niubó, i ha advertit de possibles conseqüències en la negociació dels pressupostos si el Govern no reverteix la situació.
«És evident que s’han de prendre decisions. La nostra petició és clara i diàfana: el cessament del director de la policia», ha respost Albert al ser preguntat sobre com impacta aquesta polèmica en les converses que el seu partit manté amb el Govern. «Ha de cessar, no n’hi ha més», ha conclòs Albert sobre Trapero.
Una investigació
Els Comuns també han acusat els Mossos d’Esquadra d’haver superat «totes les línies vermelles» i han reclamat obrir una «investigació efectiva» dels fets. El diputat Andrés García Berrio ha defensat la necessitat de crear un mecanisme independent de control dels cossos policials, amb capacitat de supervisió i investigació, però ha evitat exigir cessaments o dimissions. Posteriorment, sí que ho ha fet el portaveu de la formació, David Cid, a través de les xarxes socials. Cid s’ha queixat que el Departament d’Interior no hagi donat explicacions 24 hores després de la denúncia, per la qual cosa s’ha afegit a la petició de cessament de Trapero.
La CUP, en canvi, s’ha afegit a la petició de dimissió de Trapero plantejada per ERC. Ho ha explicitat el parlamentari Xavier Pellicer, que ha acusat el Govern d’haver «vulnerat de manera flagrant el dret a la reunió i a la manifestació» i l’ha titllat de «covard» per no «donar la cara» després que es donés a conèixer aquesta infiltració en una assemblea de professors a Barcelona. «Necessitem explicacions, disculpes, rectificacions i dimissions», ha rematat des de la Cambra catalana.
Amb tot, el diputat anticapitalista ha rebutjat que es tracti d’un fet «aïllat» i l’ha atribuït a una «campanya d’assetjament contra les mobilitzacions socials». Així mateix, ha acusat el president Illa i la consellera Parlon de donar «barra lliure» als comandaments policials «per actuar amb absoluta impunitat».
Junts també s’ha afegit a totes aquestes crítiques, tot i que en el seu cas no les ha focalitzat contra el director del cos, sinó contra les conselleres d’Interior i Educació. La diputada Judith Toronjo ha reclamat «transparència» i «explicacions immediates» de Parlon i Niubó i ha considerat els fets una «vulneració molt greu dels drets fonamentals». Toronjo, que ha parlat d’"atac a la democràcia", també ha considerat que el Govern està "absolutament superat pel conflicte" amb els mestres i professors, i ha demanat "aclarir responsabilitats" davant del "descontrol" generat.
Els sindicats demanen una negociació
En paral·lel, els sindicats USTEC, Intersindical i la CGT s’han reunit aquest divendres al Parlament amb representants de Junts, ERC, Comuns i CUP per demanar-los que pressionin el Govern perquè torni a la taula de negociació davant una nova onada de vagues. Durant la trobada, han pactat redactar i sotmetre a votació la Cambra la setmana vinent una proposta de resolució que demani a l’Executiu d’Illa reobrir la negociació sobre les millores salarials que la conselleria va pactar amb UGT i CCOO.
«Volem continuar negociant i arribar a un acord. Emplacem Illa a tornar a negociar abans de dimarts, quan comença la nova vaga», han remarcat representants sindicals des del Parlament, després de demanar també «explicacions» i «assumpció de responsabilitats» per la infiltració de mossos en una assemblea. Fins a final de curs hi ha convocades fins a 17 vagues.
