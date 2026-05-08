Cita electoral
Escòcia aviva el pols independentista amb un altre referèndum a l’horitzó
L’SNP defensa la convocatòria d’una consulta el 2028 en cas d’obtenir una majoria al Parlament escocès després de les eleccions d’ahir
Lucas Font
Escòcia ha anat aquest dijous a les urnes amb un sentiment d’embafament i desafecció pels grans partits. L’elevat cost de la vida, les dificultats per accelerar el creixement econòmic i el debilitament dels serveis públics ha fet efecte en els votants i ha donat impuls a formacions fins ara minoritàries com els Verds o els ultres de Reform UK. Tot apunta, no obstant, que el Partit Nacional Escocès (SNP) aconseguirà esmorteir el vot de càstig i mantenir-se en el Govern –malgrat el desgast de dues dècades en el poder– gràcies a la seva principal bandera: la lluita per la independència.
Malgrat que la secessió figura en el sisè lloc en la llista de prioritats dels escocesos, per darrere d’altres assumptes com l’economia, la sanitat o la immigració, l’SNP ha tornat a apel·lar al vot independentista i ha insistit en la seva voluntat de convocar un segon referèndum el 2028 si aconsegueix una majoria al Parlament, ja sigui en solitari o en coalició amb els Verds. El ministre principal i candidat nacionalista, John Swinney, ha dedicat gran part de la campanya a aquest assumpte, argumentant que la independència permetrà reduir els preus de l’energia i millorar la situació econòmica a la nació.
Els defensors de la independència es recolzen en les enquestes per reclamar la celebració d’un nou referèndum, però el cert és que els estudis demoscòpics recents llancen resultats contradictoris: un d’ells, publicat pel diari The Times a finals d’abril, apunta que el vot favorable arribaria a un 55%, davant un 45% que votaria en contra. Al contrari, una altra enquesta, elaborada pel centre demoscòpic Ipsos, assenyala que el ‘no’ s’imposaria en una hipotètica votació si s’exclou de l’equació els votants indecisos.
"Quan es parla d’aquestes enquestes, sovint s’exclouen els votants indecisos, però en realitat representen entre un 10% i un 20% dels enquestats", assegura Alastair Cameron, president de l’associació unionista Scotland for Union. "Crec que és raonable suposar que, davant un gran salt cap al desconegut, moltes persones que no tenen les coses clares no recolzaran aquest gran salt", afegeix. Els unionistes adverteixen a més que la forma en què es formula la pregunta influeix en el resultat de les enquestes, una cosa que, segons la seva opinió, demostra que actualment no existeix un recolzament majoritari per part de la població.
Oposició de Westminster
En els seus plans per als 100 primers dies de Govern després de les eleccions, l’SNP va descriure la independència com el "nucli" de la seva proposta. El partit té previst impulsar una votació en la primera sessió del nou Parlament per aprovar una ordre que atorgui a Escòcia la facultat de poder celebrar una nova consulta. A més, iniciarà converses amb el Govern britànic per transferir les competències necessàries per portar-la a terme.
Hi ha dubtes sobre la disposició de Londres a acceptar una nova convocatòria. Ian Grant, president de l’organització Independence Forum Scotland, es va mostrar pessimista davant d’aquesta possibilitat, però va assegurar que el Govern escocès hauria de seguir endavant amb el seu propòsit si compta amb el suport majoritari de la població. Això inclouria que els diputats independentistes electes a Westminster en les eleccions generals vinents rebutgessin prendre possessió dels seus càrrecs com a mesura de pressió i fins i tot es contemplaria la possibilitat de declarar la independència unilateralment.
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs