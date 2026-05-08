El cap dels Mossos cessat per Illa carrega contra la infiltració en una assemblea de docents
L’excap dels Mossos Eduard Sallent, en excedència després de ser destituït pel Govern de Salvador Illa, ha carregat contra la "infiltració" de mossos en una assemblea de docents, ja que no es va planificar "correctament" i, a més, no és una "bona opció" perquè pot "erosionar" la confiança amb la ciutadania.
Així ho ha indicat Sallent en un missatge al seu compte d’X, en què es fa ressò de les informacions periodístiques arran de la denúncia per la "infiltració" de mossos en una assemblea de docents, davant la qual diversos partits de l’oposició i sindicats han demanat explicacions al Govern i el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la Policia de la Generalitat.
Sallent, que en la seva etapa a la policia catalana no va tenir bona sintonia amb Trapero, adverteix que actuacions com la infiltració en una assemblea de docents "poden erosionar la confiança entre la ciutadania i el cos policial, especialment en un col·lectiu que ha col·laborat sempre i que manté una relació de lleialtat amb el cos dels Mossos". Per aquest motiu, veu necessari que es donin les "explicacions oportunes" sobre aquest episodi.
"A Catalunya, per les seves dimensions, la infiltració no és, en general, una bona opció operativa per al cos dels Mossos. Hi ha altres enfocaments igualment eficaços i molt més segurs per obtenir informació", apunta l’excomissari en cap, actualment al capdavant de l’àrea de seguretat d’una consultoria que va fundar amb un soci.
"No es va planificar adequadament"
En opinió de l’excap dels Mossos, que va ser destituït l’agost del 2024 pel Govern de Salvador Illa després de la fugida de l’expresident Carles Puigdemont després de la seva fugaç reaparició a Barcelona, en aquest cas "tot apunta" que la seguretat operativa de la infiltració policial "no es va planificar adequadament, i els agents han acabat exposats". "Això hauria de preocupar i ocupar els responsables polítics i policials, que ara han de garantir la seva seguretat", afirma Sallent.
Així mateix, Eduard Sallent sosté que el context actual és "clarament desfavorable", amb una comissió al Parlament dedicada específicament a "escrutar" la infiltració policial i en "plena polèmica sobre la presència dels Mossos als instituts", arran de la iniciativa del Govern perquè hi hagi presència d’agents de paisà en alguns centres conflictius.
"Tots aquests elements s’haurien d’haver tingut en compte a l’hora d’autoritzar una operació d’aquestes característiques", assegura Sallent.
A més, apunta que el Parlament, en la seva funció de control, escoltarà les explicacions que ofereixin els responsables polítics sobre "els motius pels quals la policia vigilava una assemblea de treballadors públics en conflicte amb el mateix Govern".
Les "garanties democràtiques"
Segons Sallent, des del punt de vista de les "garanties democràtiques", les actuacions policials han de respectar "escrupolosament i protegir els drets fonamentals com el dret de reunió i/o de vaga".
Els Mossos d’Esquadra han sortit al pas de les crítiques de l’oposició i dels sindicats d’ensenyament per la "infiltració policial" i han assegurat que treballen per garantir el lliure dret de reunió i que duen a terme les seves funcions atenent la legislació vigent i les seves competències.
Junts, ERC, Comuns i CUP han demanat explicacions al Govern per la "infiltració policial" en una assemblea de docents que han denunciat els sindicats Ustec, Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT i la Intersindical, organitzadors del cicle de vagues educatives que ha arrencat a Catalunya.
