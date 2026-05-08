Viatge institucional
Illa reivindica a Lió la "incidència" dels Quatre Motors per a Europa
El president de la Generalitat celebra que les regions que formen part de l’ens s’hagin consolidat com una "veu territorial creïble" en el debat europeu en el balanç del seu any al capdavant
Al juny, Catalunya cedirà la presidència de l’organisme a la regió d’Alvèrnia-Roine-Alps
Sara González
Un front comú contra els aranzels de Donald Trump, per influir en el marc financer europeu i perquè les regions guanyin pes en la presa de decisions. Aquestes són algunes de les iniciatives que formen part del balanç que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet de l’any en què Catalunya ha presidit els Quatre Motors per a Europa, la xarxa de cooperació econòmica, científica, social i cultural amb Baden-Württemberg, la Llombardia i Alvèrnia-Roine-Alps. En la reunió que va mantenir ahir a Lió amb el president de la regió francesa, Fabrice Pannekoucke, va reivindicar la "incidència política" que ha aconseguit tenir l’ens durant els últims mesos abans de passar-li el testimoni el mes que ve en un acte a Barcelona.
En la trobada també hi va participar el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i es va centrar a repassar l’activitat exercida pels Quatre Motors durant l’any en què la Generalitat ha portat la batuta, que és rotatòria entre els territoris que en formen part. "Aquestes regions punteres han promogut posicionaments comuns i s’han consolidat com una veu territorial creïble i coordinada davant les institucions europees", defensen fonts de l’Executiu, que remarquen que això s’ha aconseguit en un context internacional marcat per la incertesa en què Europa ha d’afrontar grans debats sobre futur. "Les regions tenen un paper clau per enfortir el projecte europeu", va defensar el president.
Aquesta cooperació aconseguida és la principal conclusió que es deriva de la reunió a Lió, que, a més, es va produir entre quatre regions governades per diverses formacions polítiques: els socialistes en el cas de Catalunya, la Lliga Nord a la Llombardia, els verds a la regió alemanya i els conservadors a la francesa. "Totes quatre regions han treballat de manera estreta per fer sentir la seva veu a Europa, actuant conjuntament en els principals debats europeus i defensant un model que combini competitivitat, innovació i fortalesa industrial amb cohesió, inclusió i equilibri territorial", argumenten fonts del Govern.
El balanç d’actuacions
Quant a aquestes accions conjuntes destaquen la declaració que van fer pública des de Varese l’any passat en resposta a la guerra aranzelària desencadenada pels Estats Units i que encara avui causa estralls. També el posicionament comú perquè les regions puguin influir en el marc financer plurianual i sobre la política de cohesió social, defensat davant les direccions generals de la Comissió Europea el juliol de l’any passat a Brussel·les. I, finalment, el debat sobre cohesió i competitivitat mantingut entre els Quatre Motors i el president de l’Institut Jacques Delors i exprimer ministre d’Itàlia, Enrico Letta, l’octubre del 2025.
Quant a les línies estratègiques en què se centra el full de ruta de totes quatre regions, destaquen, en l’àmbit de la innovació, el reforç de la cooperació en el sector dels semiconductors, l’impuls de projectes en l’àmbit de la recerca en tecnologies avançades –com ara un programa pilot de mobilitat i intercanvi de gestors– i l’intent d’incidir en debats europeus sobre biotecnologia i biomanufactura.
En matèria de descarbonització, remarquen el seminari centrat en l’hidrogen, en què es van implicar institucions, empreses, universitats i centres de recerca, així com les trobades per abordar la transformació de la indústria automòbil i la incidència en les polítiques climàtiques de la UE. En el terreny de l’autonomia estratègica, seguretat i resiliència, posen èmfasi en el diàleg que es va celebrar al març a Tarragona amb 26 agricultors joves de totes quatre regions per debatre sobre el relleu generacional en el sector agrari i formular propostes a les institucions europees. També la validació del pla estratègic de sistemes agroalimentaris sostenibles i la creació del grup de treball centrat en el turisme sostenible.
I, finalment, en l’eix d’economia inclusiva, destaca l’impuls del diàleg internacional sobre mobilitat laboral global i el retorn de talent com a "motor per al progrés i la cohesió social", en què van participar més d’un centenar de persones entre representants institucionals dels Quatre Motors, experts internacionals i agents socials i acadèmics.
Relleu el mes que ve
A més de la reunió amb Fabrice Pannekoucke, Illa va aprofitar el viatge per visitar el Campus Région du Numérique, un parc tecnològic que acull empreses, universitats i centres de formació que és gestionat per la regió francesa.
Fet el balanç de la presidència catalana dels Quatre Motors, al president només li queda exercir d’amfitrió el mes que ve per a l’acte en què el territori veí assumirà la batuta d’aquest ens creat el 1988.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs