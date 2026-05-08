Acció militar

Israel diu haver matat un líder de Hezbol·là

Un home col·loca la bandera de Hezbol·là en un balcó de Nabi Shit. | FADEL ITANI / AFP

Andrea López-Tomàs

Beirut

Israel va confirmar ahir la mort del comandant de la força d’elit de Hezbol·là en un bombardeig als suburbis del sud de Beirut. Segons va anunciar en un comunicat, el comandant Ahmed Ali Balout va ocupar diferents càrrecs dins de la unitat Radwan al llarg dels anys. "Entre les seves funcions, Balout va ser responsable dels preparatius operatius de la unitat per llançar atacs terroristes contra soldats de l’Exèrcit israelià i l’Estat d’Israel", va afirmar. Ahir, els atacs israelians contra diferents punts del territori libanès no es van aturar, provocant més víctimes mortals. Malgrat l’escalada, el Departament d’Estat dels EUA va anunciar una nova ronda de negociacions de pau entre Israel i el Líban, prevista a Washington els dies 14 i 15 de maig.

Segons l’Exèrcit israelià, més de 220 milicians i comandants de Hezbol·là han sigut eliminats en les últimes setmanes. A més de l’assassinat de Balout, les tropes van anunciar la mort de Muhammad Ali Bazi, cap del departament d’intel·ligència de la unitat Nasser; i Hussein Hassan Romani, oficial d’observació de la defensa aèria del grup. En l’última setmana, 85 membres de Hezbol·là han estat abatuts.

