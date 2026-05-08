Localitzen sense símptomes la sud-africana del vol de KLM que va passar per Barcelona
Fernández veu "molt baix" el risc de contagi perquè no va tenir "contactes estrets" els dies que va ser a la ciutat
ACN
La dona de nacionalitat sud-africana que va passar una setmana a Barcelona i que viatjava en l'avió de KLM en el qual va embarcar breument a Johannesburg una de les tres víctimes mortals del brot d'hantavirus ha estat localitzada i no presenta símptomes, segons ha explicat el secretari general de Salut Pública, Esteve Fernández. La dona va estar en un hotel i no va mantenir contactes estrets amb ningú, per la qual cosa, l'alt càrrec de la Generalitat considera que el risc per a la població de la capital catalana és "molt baix". "No hi ha cap evidència de transmissió comunitària ni de risc per a la població de Barcelona", ha afirmat en una atenció als mitjans des de la seu de la Generalitat a Madrid.
Aquesta dona sud-africana és considerada, per tant, contacte, però no és per ara un cas sospitós. Fernández ha explicat que se'n farà "seguiment" perquè es comuniqui si hi ha cap canvi en un estat de salut que ara com ara és asimptomàtic.
Sí que es considera contacte, en canvi, una dona que viatjava en el mateix avió i que està ingressada en un hospital d'Alacant, perquè té símptomes compatibles amb el virus. Es va asseure dues files per darrere de la dona infectada, que va estar pocs minuts a l'aparell del qual posteriorment va ser evacuada i que va acabar morint en un hospital.
Des del Ministeri de Sanitat també han explicat que la dona sud-africana ha estat localitzada gràcies a la col·laboració del Ministeri d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació i del Ministeri de l'Interior.
Segons la investigació epidemiològica que s'ha fet, el Ministeri assegura que durant la setmana que va passar a Barcelona, la dona es va allotjar sola en un hotel de la ciutat i no va mantenir contactes estrets. Ara és a Sud-àfrica i no presenta símptomes del virus.
