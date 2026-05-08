El relleu de Mohamed VI
La monarquia del Marroc reforça el paper de l’hereu
Mulai Hassan fa 23 anys quan augmenta la seva preparació i exposició pública, mentre les aparicions del rei es redueixen
Marc Ferrà
El príncep hereu del Marroc, Mulai Hassan, segueix els passos que li va marcant el seu pare, Mohamed VI. Avui fa 23 anys. Encara a la universitat, la seva presència pública i la seva preparació per assumir les regnes del país avancen. Les aparicions en què assumeix el rol de protagonista s’han incrementat. Una cosa que combina amb el paper d’acompanyar i ser l’ombra del rei en els actes marcats de l’agenda marroquina i en els seus discursos.
Amb cara seriosa i sense sortir ni un mil·límetre del protocol tan estricte que té marcat, Mulai Hassan va inaugurar fa poques setmanes la torre que porta el nom del seu pare. Un edifici que s’alça 250 metres a la vora del riu que separa les ciutats de Rabat i Salé. Una de les puntes de llança sobre la qual el poder marroquí vol presentar el seu país com un dels més desenvolupats i avançats del continent. El príncep també és part d’aquesta imatge.
Més enllà de les grans infraestructures i el creixement econòmic, el Marroc continua arrossegant importants desafiaments, segons apunten diversos indicadors i organismes internacionals. Sobretot a l’hora d’oferir feina i oportunitats per als més joves: els que comparteixen edat amb Mulai Hassan. Molts han passat per la universitat, però tenen poques opcions de trobar una feina conforme a la seva formació. També a l’hora de fer que el mateix desenvolupament de les grans urbs arribi a les zones rurals, millorar el sistema de salut o contrarestar l’encariment de la vida. Temes a què Mohamed VI ha fet referència en alguns discursos.
Entre molts altres actes, el príncep va ser l’encarregat de donar el tret de sortida de la Copa de l’Àfrica celebrada el desembre de l’any passat al país. Va sortir a la gespa, sota la pluja que queia aquella nit a Rabat, per fer la sacada d’honor. Potser un dels esdeveniments més multitudinaris i amb més espectadors en què ha aparegut. Durant els partits del Marroc, es va deixar veure a l’estadi, en una de les llotges, vestint una samarreta de la selecció, amb alguns amics i familiars i sense la cotilla dels actes protocol·laris.
Com és habitual, les aparicions del príncep són retransmeses en extensos reportatges televisius i són portada en la majoria dels diaris. Els marroquins cada vegada s’habituen més a la seva presència i, mentrestant, les aparicions del seu pare s’han anat reduint, en part, pel seu estat de salut, del qual no se saben gaires detalls. El rei combina llargs viatges a l’estranger amb la seva vida a Rabat.
Familiaritzat amb l’Exèrcit
El paper de representació del príncep va sumar, la setmana passada, una responsabilitat més. Mohamed VI el va nomenar coordinador de les oficines i serveis de l’Estat Major General de les Forces Armades Reials, un càrrec que, més enllà del simbolisme (el seu pare ja el va assumir quan encara era príncep), suposa un contacte directe amb l’escalafó més alt de l’Exèrcit i una familiarització i seguiment dels dossiers actius. També és un clar missatge de cara a apuntalar la successió. L’any passat ja va ser ascendit a coronel gran i participa en actes militars vestit amb l’uniforme verd caqui.
La preparació del príncep, com és habitual en totes les monarquies, és cuidada al detall, igual que la seva imatge. Va néixer quatre anys després de la mort del seu avi, Hassan II, amb qui comparteix nom, i del moment en què el seu pare va assumir el tron. La seva mare, Lalla Salma, a qui el príncep està molt lligat, és originària de Fes i enginyera de formació. No era algú que formés part dels cercles de palau fins que es va casar amb el monarca. Avui dia, Mohamed VI i Lalla Salma estan separats i ella pràcticament ha desaparegut de la vida pública.
Malgrat que pare i fill van transitar per les mateixes aules del Col·legi Reial, on estudia la família reial i on es forja el que després serà el seu entorn més pròxim, les seves infàncies van tenir poc a veure. Mohamed VI va créixer en un país que no gaudia de la mateixa estabilitat. Va viure la guerra del Sàhara i els dos intents de cop d’Estat contra el seu pare, durant els coneguts com a anys de plom.
Actualment, el jove príncep cursa un doctorat en Relacions Internacionals i Ciències Geoestratègiques, en una de les universitats més importants del país, construïda en poc temps als afores de Rabat, perquè pogués estudiar a prop de la capital. Segons assenyala la premsa marroquina, parla anglès, espanyol i francès, a més d’àrab, tot i que de moment no se l’ha sentit parlar en aquesta llengua ni pronunciar-hi discursos: continua sent responsabilitat del seu pare dirigir-se al país.
Els despatxos del palau marroquí miren d’explotar la imatge d’un príncep jove, membre de la generació Z. De tant en tant, apareixen a les xarxes socials fotos o vídeos seus conduint pels carrers de la capital, tot i que se sap ben poca cosa de la seva vida, dels seus gustos o activitats, que fa en paral·lel a la seva agenda institucional. Malgrat que és una de les figures més populars, continua sent un gran desconegut. Ningú gosa dir quina mena de rei serà el dia que li toqui assumir el tron i tampoc se saben detalls que ajudin a fer-se’n una idea.
