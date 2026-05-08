Conflicte a l'escola catalana
Illa, sobre els mossos infiltrats en una assemblea de professors per la vaga: "Respecto la seva professionalitat"
ERC, Comuns y la CUP piden explicaciones por los supuestos Mossos infiltrados en una asamblea de profesores en Barcelona
ERC pide el cese de Trapero por la infiltración de mossos en una asamblea de profesores
Sara González
El pols dels sindicats majoritaris per aconseguir millors condicions laborals, el polèmic pla perquè agents policials intervinguin en la mediació de conflictes als instituts i, ara, la denúncia d'una suposada infiltració de mossos en una assemblea de professors que han convocat vagues fins al final de curs. El conflicte entre el sector educatiu i el Govern s'agreuja. Hores després que la CGT hagi revelat que dues agents de paisà van assistir a una reunió a l'Institut Pau Claris de Barcelona i que els partits de l'oposició hagin sortit en tromba a rebutjar el que consideren una vulneració de drets flagrant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sortit en defensa de la policia catalana.
"Tinc confiança i molt de respecte per la professionalitat dels Mossos", ha assegurat durant una entrevista a la SER en què ha afirmat que "no tenia coneixement" que s'hagués produït aquesta presumpta infiltració. En tot cas, ha precisat que tampoc li correspon estar-ne informat, circumscrivint l'actuació a decisions que es prenen a la Conselleria d'Interior. "Es donaran les explicacions oportunes", ha conclòs.
El comunicat d'Interior
De fet, el president ha recordat que aquest dijous ja es va fer públic un comunicat d'Interior en què es defensava que els Mossos duen a terme les seves funcions i responsabilitats "sempre atenent la legislació vigent i d'acord amb les competències que tenen assignades". A més, tant la Direcció General de la Policia com el departament mostraven "voluntat plena de donar totes les explicacions oportunes i necessàries" als grups parlamentaris, a més de reafirmar el seu compromís amb "garantir el lliure dret de reunió i manifestació".
No obstant això, aquestes explicacions no són suficients per a la majoria de l'oposició. ERC, Junts, Comuns i CUP ja han exigit explicacions i compareixences tant de la consellera d'Interior, Núria Parlon, com de la d'Educació, Esther Niubó, a més de la del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Unes peticions que es produeixen sense que encara s'hagin dissipat els dubtes sobre la posada en marxa del pla pilot perquè mossos de paisà puguin accedir als instituts i participar en la mediació de conflictes, una proposta que ha sollevat la comunitat docent.
El pols amb els professors està en aquests moments enquistat no només per aquestes dues polèmiques que tenen a veure amb agents policials, sinó per la negativa del Govern a reobrir la negociació sobre les millores salarials que la conselleria va pactar amb UGT i CCOO. Per això, hi ha convocades fins a 17 vagues —cinc per centre— fins a final de curs, alhora que els sindicats majoritaris —Ustec, CGT, Aspepc i La Intersindical— continuen demanant Niubó a asseure's per atendre les seves demandes. De moment, l'Executiu centra la seva estratègia en el fet que les millores que notaran a la nòmina del mes de maig juntament amb les vacances a partir de juliol apaivaguin els docents.
