El Papa i Marco Rubio escenifiquen una trobada de gestos mesurats
El cap de la diplomàcia i el Pontífex fan vagues crides a la pau
Irene Savio
L’escena va tenir alguna cosa de diplomàcia vaticana clàssica i una mica de teràpia familiar impossible. Marco Rubio va travessar ahir el pati de San Damaso per reunir-se amb el papa Lleó XIV en un dels moments més delicats de la relació entre Washington i la Santa Seu en dècades. A Roma, on les paraules encara pesen, ningú recorda un clima semblant entre una Administració dels Estats Units i un Pontífex de la mateixa nacionalitat.
Enmig d’enormes mesures de seguretat, Rubio va arribar després d’un nou rampell de Donald Trump. El president nord-americà el va acusar aquesta setmana de posar "en perill molts catòlics" i va deixar anar una acusació sorprenent: que el Pontífex estaria alineat amb la idea que l’Iran tingui armes nuclears.
La resposta del Papa va ser immediata i molt romana. Sense elevar la veu, sense dramatismes. Si se’l vol atacar, que sigui amb "veritats", no amb mentides, va dir Lleó. El diari Il Manifesto va resumir la situació amb un titular irònic: "Santa Pazienza". Perquè al Vaticà fa setmanes que assisteixen amb una barreja d’estupor i resignació a una ofensiva verbal inèdita des de la Casa Blanca.
La reunió entre Rubio i Lleó XIV no era una simple trobada protocol·lària. Era una missió de contenció de danys. Una operació per impedir que la relació bilateral continuï dirigint-se cap a un territori desconegut. L’ambaixador nord-americà davant de la Santa Seu ja havia anticipat converses "franques". En llenguatge diplomàtic, això significa que ningú esperava un intercanvi de receptes de pasta.
Tot i així, després de la trobada, no hi va haver grans declaracions. El Departament d’Estat dels EUA va qualificar la relació amb la Santa Seu de "sòlida". Rubio, amb una escarida frase publicada a X, va dir que la reunió va servir per al "compromís compartit de promoure la pau i la dignitat humana". Poques pistes sobre el que realment es va discutir. El Vaticà va ser igualment gèlid. Durant les trobades amb Rubio, "hi va haver un intercanvi de punts de vista sobre la situació regional i internacional, amb especial atenció als països marcats per la guerra, les tensions polítiques i les difícils situacions humanitàries, així com sobre la necessitat de treballar incansablement en favor de la pau", va dir la Santa Seu.
L’Iran i Cuba
Damunt de la taula hi havia massa dossiers oberts. El primer, l’Iran. El Vaticà considera una catàstrofe estratègica i moral l’ofensiva militar israeliana i nord-americana. Lleó XIV ho va dir repetidament. Després, Veneçuela, un assumpte que el Vaticà mai va deixar de vigilar de prop, perquè allà l’Església és una de les poques institucions capaç de parlar amb tothom. Cuba era un altre tema delicat. Rubio és d’ascendència cubana i la Santa Seu fa anys que actua com a mitjancer silenciós entre l’Havana i Washington.
