Comicis locals
El PP obre la primera seu municipal a Nou Barris
L’espai s’utilitzarà com a oficina d’atenció al ciutadà i per a les reunions d’equip
Gisela Boada
Queda un any per a les eleccions municipals i el PP de Barcelona fa temps que està en mode campanya. En els pròxims dies farà un pas més en aquesta estratègia amb la inauguració de la seva primera seu municipal a Nou Barris, un espai que els populars posaran a disposició dels veïns com a "oficina d’atenció ciutadana", però que també servirà com a lloc de treball i base territorial per al grup que lidera Daniel Sirera. "Hem notat que la gent d’aquests barris se sent abandonada per l’Ajuntament i creiem que podem ajudar i escoltar els veïns a través d’un espai al qual puguin accedir fàcilment i on puguin explicar els seus problemes del dia a dia", va explicar ahir Sirera en declaracions a EL PERIÓDICO.
L’elecció de Nou Barris no és casual. Aquest districte continua sent un dels grans bastions de l’esquerra a Barcelona, amb un pes molt majoritari del PSC, però el PP interpreta que allà s’està obrint una finestra d’oportunitat. Els resultats electorals dels últims anys apunten a un creixement dels populars en una zona on durant molt temps van tenir una presència limitada. En les eleccions municipals del 2023, el PP va obtenir el 10,79% dels vots a Nou Barris, davant el 6,72% del 2019. Aquest percentatge se situa ja en nivells similars als que el partit va aconseguir el 2011, quan, sota el lideratge d’Alberto Fernández Díaz, va aconseguir el seu millor resultat a l’Ajuntament de Barcelona, amb nou regidors. Sirera es proposa ara superar aquesta marca.
Tot i que el comportament electoral varia segons el tipus de convocatòria, hi ha una dada que alimenta la confiança en les files populars. En les catalanes del 2024, el PP va pujar fins al 14% en aquest districte i es va situar com a segona força, només per darrere del PSC. Els populars aspiren a traslladar part d’aquest creixement al terreny municipal disputant el vot al socialisme en una zona on l’alcalde Jaume Collboni (PSC) conserva una posició dominant.
Una antena al territori
La nova oficina, que s’inaugurarà oficialment al juny, es presenta com un punt d’atenció veïnal per recollir propostes, demandes i problemes quotidians. La intenció del grup municipal és que no funcioni només com una seu de partit, sinó com una antena al territori: un lloc on els veïns es puguin dirigir directament als regidors i on el PP pugui detectar problemes de barri abans de convertir-los en iniciatives a l’Ajuntament. Estarà oberta diverses hores al dia i comptarà amb una bústia d’atenció veïnal, així com amb un número de WhatsApp per mantenir un contacte directe.
Aquesta idea de proximitat és una de les claus de l’operació i una de les obsessions polítiques de Sirera, que reivindica el tracte directe amb els veïns com una de les seves principals banderes des de la seva arribada al consistori, conscient que en l’àmbit institucional compta només amb quatre regidors. En el seu entorn resumeixen l’objectiu amb una idea: que el PP no sigui percebut com "un partit de l’elit", com creuen que ha pogut passar en els últims anys, sinó com una formació "del carrer", amb presència estable als barris i capacitat per escoltar directament els veïns.
El moviment arriba en un moment en què els populars creuen que poden agafar avantatge respecte a altres formacions de la dreta i de l’espai conservador. Junts no ha tancat oficialment el seu candidat, tot i que la direcció s’inclina per Josep Rius. Vox tampoc té clar qui serà el seu alcaldable i busca un relleu per a Gonzalo de Oro-Pulido, i Aliança Catalana segueix sense candidat a Barcelona.
