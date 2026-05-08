Hantavirus
El protocol davant l'hantavirus per als guàrdies civils a les Canàries i al Gómez Ulla: finestretes tancades i vestits de protecció
"En cas d'haver d'interactuar amb els vehicles medicalitzats, es farà sempre a favor del vent i mantenint la distància de seguretat", recomanen a l'Institut armat
La Policia trasllada als seus agents que el risc de contagi és "baix" i recomana l'ús de mascaretes
Tono Calleja Flórez
La Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia (CNP) han emès sengles protocols d'actuació davant l'alerta sanitària generada en conèixer-se els casos d'infecció per hantavirus destinats als agents que puguin arribar a tenir contacte amb els passatges del creuer. En el document elaborat per la Unitat Central Operativa NRBQ de l'Institut armat s'informa els guàrdies que "els passatgers que siguin traslladats a centres de referència (com l'hospital Gómez Ulla [Madrid] o altres centres a les Canàries) seran considerats contactes d'alt risc". I per això les patrulles d'escorta hauran de circular "amb les finestretes tancades i el sistema d'aire en mode recirculació", completa el document al qual ha tingut accés aquest periòdic.
I en el cas que els agents hagin d'interactuar amb els vehicles medicalitzats, "es farà sempre a favor del vent i mantenint la distància de seguretat. Atesa la naturalesa del brot i la confirmació de transmissió interhumana, davant la sospita o previsió de serveis realitzats per agents de la Guàrdia Civil que impliqui contacte directe amb persones contagiades o en quarantena, l'equip de protecció és d'ús obligatori", diu l'escrit.
"L'actuació policial davant l'hantavirus ha de ser proactiva i basada en el principi de precaució. La coordinació amb l'UCO de l'àrea Nuclear, Radiològica, Biològica i Química (NRBQ) és obligatòria davant qualsevol escenari que excedeixi el contacte ambiental rutinari, garantint així la seguretat del personal i evitant que els agents es converteixin en vectors de transmissió", diu el document.
Transmissió entre persones
L'informe afirma que, a diferència d'altres hantavirus, aquesta soca té capacitat documentada de transmissió entre persones per contacte estret. Per tant, "la Guàrdia Civil ha d'extremar les precaucions no només ambientals, sinó també davant la possibilitat de contactes directes amb casos sospitosos o declarats de patir la malaltia".
La Guàrdia Civil difon aquest informe amb la intenció de "reduir el risc biològic per als membres de la Guàrdia Civil en actuacions que impliquin intervencions amb persones sospitoses de patir infecció per hantavirus". I el principal risc, prossegueix el document, "se centra en la inhalació d'aerosols contaminats per excretes (orina, femta) i saliva de rosegadors en ambients tancats o amb acumulació de pols. L'exposició sol ocórrer durant activitats com la neteja d'edificis amb infestacions de rosegadors, en zones poc ventilades, tot i que també pot ocórrer durant activitats rutinàries en àrees amb alta infestació".
A més, el protocol recorda als agents de la Guàrdia Civil que l'hantavirus comença "amb febre alta, dolors musculars i cefalees, i progressa ràpidament cap a insuficiència respiratòria".
"Vigilància activa"
Així, tot agent que hagi tingut "contacte estret amb un cas confirmat haurà de passar a situació de vigilància activa segons les instruccions del Servei de Sanitat i del Servei de Prevenció de Riscos Laborals sobre això, si durant el període de 45 dies posteriors a la intervenció s'aprecia algun tipus de simptomatologia haurà d'informar immediatament el seu superior i acudir a l'esglaó sanitari indicant-li haver participat en algun operatiu relacionat amb el present informe".
En el protocol del Cos Nacional de Policia (CNP), de caràcter més genèric, s'especifica que el risc de contagi és "baix", al mateix temps que es recomana la "ventilació d'espais" i la utilització de mascaretes.
"No existeix vacuna ni tractament específic, així que la prevenció és clau", adverteix la Policia Nacional, que també recomana protecció ocular si hi ha pols o brutícia en suspensió.
