Un tècnic diu que Rosalía Iglesias li va pagar amb tres bitllets de 500 euros

Luis Bárcenas | JOSÉ LUIS ROCA

Tono Calleja Flórez

MADRID

El tècnic que va instal·lar el 2013 unes càmeres de seguretat al domicili de la família Bárcenas va declarar en el judici de Kitchen que la dona de l’extresorer del PP, Rosalía Iglesias, li va abonar diners en metàl·lic per la seva feina: "Quan vaig realitzar la instal·lació era ella present, no sé si amb una familiar o una amiga. Em va pagar la senyora, ho recordo perquè em va donar tres bitllets de 500 i estaven novets". Va ser interromput en aquell moment per la presidenta del tribunal, Teresa Palacios: "Això està fora de lloc".

"Es van muntar dues càmeres de seguretat, una a la porta de servei, i aquesta càmera estava connectada a un monitor de 7 polzades. Després es va posar una altra càmera a l’entrada principal, que estava connectada a un videogravador", va relatar aquest treballador a preguntes del lletrat Javier Ignacio Navarro Gonzalo, que exerceix la defensa de Sergio Ríos, el que va ser xòfer de l’exsenador del PP per Cantàbria.

