Trump i Lula es mostra satisfets després de la seva reunió
Els dos mandataris emeten senyals d’acostament després de parlar d’economia durant tres hores a la Casa Blanca
Abel Gilbert
"Volem establir aliances", va dir Luiz Inácio Lula da Silva després de parlar durant tres hores amb el seu col·lega dels EUA, Donald Trump. El multimilionari republicà va oferir algunes pistes sobre el que va passar entre ells a través de la seva xarxa social. "Acabo d’acabar la meva reunió amb Luiz Inácio Lula da Silva, el dinàmic president del Brasil. Vam parlar de molts temes, entre ells el comerç i, en concret, els aranzels. La reunió va anar molt bé. Els nostres representants tenen reunions programades per debatre alguns punts clau". Després va parlar Lula: "Me’n vaig d’aquí amb la idea que hem fet un pas important en la consolidació de la relació democràtica històrica que el Brasil manté amb els Estats Units". I va afegir: "Som dues democràcies molt importants, una a l’Amèrica Llatina i una altra a l’Amèrica del Nord".
La visita a Washington és d’una simbòlica importància per als dos presidents, que passen moments turbulents als seus respectius països. Defensors d’actituds oposades en el tauler geopolític, l’oposició mira de capitalitzar el descontentament en sengles nacions. Per Trump, en ple referèndum de les eleccions de mig mandat. Per Lula, el seu camí de la reelecció a l’octubre s’ha complicat considerablement.
No deixa de ser una ironia, a ulls d’alguns analistes, el fet que Lula, molt crític de la política internacional de Trump, necessiti l’ajuda del magnat, a qui ha qualificat d’"emperador", en hores d’incertesa respecte de la seva candidatura. "Un moment estrany", va dir el diari Estado sobre les motivacions del viatge. La qüestió veneçolana no ha sigut aliena a les converses. "Estic en contra que qualsevol país s’hi fiqui i exerceixi interferències polítiques", va dir el brasiler, veterà líder del Partit dels Treballadors, a l’abril.
Trobades prèvies
La relació entre Trump i Lula va travessar moments tempestuosos, però va trobar un curiós curs després que tots dos es creuessin a l’Assemblea General de les Nacions Unides del setembre. Es van tornar a veure el 26 d’octubre del 2025 a Kuala Lumpur i van mantenir una llarga conversa telefònica que va mitigar alguns dels efectes de les sancions comercials de Washington en represàlia pel judici contra Jair Bolsonaro.
Lula arriba a la reunió políticament debilitat, després d’una sèrie de derrotes al Congrés, una relacionada amb el seu veto a la reducció de la condemna de Jair Bolsonaro, i en una situació d’empat tècnic a les enquestes amb el fill de l’expresident, el senador Flávio Bolsonaro. El líder del PT troba dificultats per ampliar la seva base de sustentació més enllà de l’esquerra. Una reducció sensible dels aranzels a les exportacions brasileres seria per a Lula una victòria diplomàtica i un baló d’oxigen polític. Però Trump segurament vol alguna cosa a canvi. Lula va dir que aquesta comanda no va ser present en les converses. El Govern del PT no té interès a avançar en aquesta direcció i, en cas que es plantegi el tema, reivindicarà el seu propi full de ruta per derrotar aquests grups relacionats amb el tràfic de drogues i armes.
Això no impedeix trobar formes de col·laboració. L’exdirigent sindical va dir haver proposat a Trump la creació d’un grup internacional per combatre el crim organitzat, amb la presència de països de l’Amèrica Llatina i, possiblement, altres nacions. Va recordar que el Brasil ha creat una base a la ciutat amazònica de Manaus amb aquest propòsit. "Si els Estats Units volen col·laborar i participar amb nosaltres, serà benvingut".
Més enllà del tema aranzelari, hi ha un altre punt de controvèrsia: els Estats Units rebutgen el sistema gratuït de pagaments electrònics PIX que regeix al Brasil, ja que el consideren una pràctica comercial deslleial. Curiosament, el PIX es va llançar durant la gestió de Bolsonaro. Sis anys més tard, va modificar de manera important el mecanisme de pagaments al gegant sud-americà. Les terres rares que el Brasil té en ingents quantitats poden constituir un altre tema d’interès per a Washington..
