Washington espera avui la resposta de l’Iran al pla de pau
L’última proposta de Trump preveu el final de la guerra i l’inici de negociacions nuclears en un termini d’un mes
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran i els Estats Units estan a prop de firmar un acord que posi fi als últims dos mesos i mig de guerra a l’Orient Mitjà. Així ho va assegurar ahir el Ministeri d’Exteriors del Pakistan en un comunicat, en el qual va afirmar que espera que els dos països firmin el document de pau "més aviat que tard". "Com a mediadors, no volem donar més detalls. No perdrem la confiança de cap de les dues parts parlant més del compte. Però per a nosaltres seria un honor que la segona ronda de converses i la firma se celebressin a Islamabad", va declarar el Pakistan.
Malgrat el repunt de tensions a inicis d’aquesta setmana –amb el Projecte Llibertat dels Estats Units, amb el qual el president Donald Trump va buscar forçar l’obertura d’Ormuz–, tant Teheran com Washington han mantingut converses indirectes i han avançat en les negociacions els darrers dies.
Fins al punt ha sigut així que els Estats Units van enviar dimecres a l’Iran un pla de pau. El document, segons filtracions a la premsa, conté 14 punts senzills i preveu posposar 30 dies les negociacions nuclears, una de les reclamacions de la República Islàmica, que en les últimes setmanes ha insistit a voler negociar només sobre el final de la guerra i l’estatus de l’estret d’Ormuz. Segons la proposta nord-americana, Washington es comprometria a posar fi al conflicte i aixecaria sancions a canvi que Teheran garanteixi el lliure pas per la via marítima que separa el golf Pèrsic del golf d’Oman. Per Ormuz, abans de l’inici de la guerra, transitava el 20% del comerç mundial de cru i gas.
L’Iran va reconèixer dimecres haver rebut la proposta nord-americana i va assegurar "estar estudiant-la". S’espera una resposta del país persa avui mateix. Trump va donar al règim un termini de 48 hores. Si no la rep, va assegurar el multimilionari –com ha fet en cada data límit que ha imposat durant l’alto el foc–, els bombardejos començaran de nou. Però en els últims dies Trump ha mostrat molt poc interès a tornar a les hostilitats, especialment en un moment en què prioritza la visita prevista a Pequín la setmana vinent.
Sense canvis
L’última proposta nord-americana aparcaria durant un temps l’assumpte més difícil de les negociacions: el futur del programa nuclear iranià i dels 440 quilos d’urani altament enriquit actualment en possessió de la República Islàmica. Però segons publicava ahir el Wall Street Journal, les reclamacions dels EUA en l’apartat atòmic no han canviat ni des d’abans de la guerra ni des de la primera ronda de negociacions, celebrada fa tres setmanes a Islamabad.
Aquestes xerrades van ser catalogades com un "fracàs" per part del vicepresident nord-americà, J.D. Vance. Els EUA reclamen a l’Iran que entregui tot el seu urani enriquit, i que es comprometi a no enriquir més en els pròxims 20 anys. Així mateix, Washington busca que l’Iran es comprometi per escrit a no desenvolupar la bomba nuclear, a més de cancel·lar tota activitat nuclear subterrània i tancar els seus tres grans reactors i centrifugadors d’urani. Aquests són Fordow, Natanz i Isfahan. L’Iran ha rebutjat aquestes peticions, assegurant que el seu urani altament enriquit és el seu "patrimoni nacional" i que el seu programa nuclear és un "dret sobirà".
