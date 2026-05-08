Pena capital
La Xina condemna a mort dos exministres per corrupció
Adrián Foncillas
Dos exministres de Defensa de la Xina, Wei Fenghe i Li Shangfu, han sigut condemnats aquest dijous a mort amb suspensió de dos anys per corrupció per un tribunal militar xinès. La seva destitució havia sigut anunciada amb un parell d’asèptics paràgrafs a la premsa oficial el 2024; avui, un altre parell de paràgrafs han revelat una condemna que es donava per descomptada. La fórmula de la suspensió, habitual en la justícia penal xinesa, preveu que l’execució quedi commutada després de dos anys per cadena perpètua. El comunicat a l’agència oficial Xinhua concreta que no podran disfrutar de més reduccions ni de llibertat condicional. És aquest el càstig més dur rebut per les capitostos castrenses des que el president, Xi Jinping, va iniciar les purgues de l’Exèrcit el 2012.
La nota escasseja en detalls, al·ludeix a la corrupció en genèric i no aclareix la quantia dels suborns. La premsa oficial va descriure mesos enrere les il·legalitats amb un llenguatge inusualment dur. Li estava acusat d’embutxacar-se "grans quantitats de diners", de subornar i ser subornat. "Va abandonar la missió original i va extraviar els principis del partit", va afegir. Wei va acceptar regals excessius i va cobrar a canvi de favors. "La seva fe va patir un col·lapse, va perdre la lleialtat i va contaminar seriosament l’ecosistema polític de l’Exèrcit". La condemna era un tràmit perquè el 99% de les causes criminals a la Xina desemboquen així.
"Problemes de salut"
Wei va exercir el càrrec des del 2018 fins al 2023 i va ser rellevat per Li. Tot just set mesos després, va desaparèixer de la llum pública. Van seguir les protocol·làries explicacions de "problemes de salut" després de les seves tossudes absències en fòrums internacionals i els rumors sobre el seu destí que van concloure amb el seu cessament. Va ser el corol·lari a quatre dècades de brillant carrera. L’enginyer aeronàutic havia ingressat a l’Exèrcit el 1978, va supervisar les primeres missions espacials xineses i va acabar en la logística. Entre el 2017 i el 2022 va presidir el Departament de Desenvolupament d’Equips, encarregat de les compres de material. Allà, presumiblement, es va omplir les butxaques.
