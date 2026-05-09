Ayuso torna de Mèxic després d’acusar Sheinbaum de boicotejar-la
El resort hoteler que acull els premis Platino retira la invitació a la dirigent popular, però nega amenaces de la presidenta mexicana
Víctor Rodríguez
La Comunitat de Madrid acusa la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, de boicotejar la presència d’Isabel Díaz Ayuso en la gala d’entrega dels premis Platino del cine Iberoamericà. "En un fet sense precedents, el Govern mexicà ha amenaçat els organitzadors dels premis Platino del Cine Iberoamericà amb el fet de tancar el complex on se celebren si acudeix la presidenta de la Comunitat de Madrid tant a l’esdeveniment com al recinte, en qualsevol moment", segons va assegurar ahir l’Executiu regional en un comunicat.
La presidenta madrilenya, afegeix el text, va decidir mantenir reunions amb els organitzadors però no acudir a la gala "per no perjudicar els empresaris mexicans ni els participants de la celebració d’un esdeveniment internacional d’aquesta magnitud".
El Grup Xcaret, propietari del resort on se celebra la gala, va negar "categòricament" qualsevol pressió de la presidenta o del Govern de Mèxic. "Respecte al comunicat emès aquest matí per la Comunitat de Madrid, neguem categòricament haver rebut amenaces o cap instrucció per part de la presidenta del nostre país, Claudia Sheinbaum Pardo, o algun funcionari del Govern de Mèxic respecte a la realització dels premis Platino Xcaret", va fer saber en un comunicat.
Declaracions "desafortunades"
En aquest sí que admetien que van demanar als organitzadors dels premis retirar la invitació a Ayuso arran de la polèmica generada durant el seu viatge pel país. "A causa de les desafortunades declaracions realitzades per la representant de la Comunitat de Madrid els últims mesos que culminen amb una gira política a Mèxic, en dies anteriors a la celebració dels premis Platino Xcaret, hem sol·licitat als organitzadors retirar-li la invitació per prevenir que l’esdeveniment sigui utilitzat com a plataforma política en lloc de la celebració que busca enaltir la indústria cinematogràfica d’Iberoamèrica", es llegeix en el remès.
Segons el comunicat, "durant el cap de setmana estava prevista l’assistència a la gala dels premis Platino, a més de reunions amb representants del món del cine espanyol i iberoamericà, que són els que han convidat la presidenta a aquesta part del viatge".
