Bases dels EUA als països àrabs han quedat inutilitzades per atacs iranians
Almenys 16 instal·lacions militars nord-americanes han sigut danyades des del febrer / Pistes d’aterratge, radars i avions, entre els objectius
Mario Saavedra
Quan va començar la guerra d’Israel i els EUA contra l’Iran el 28 de febrer, Donald Trump va assumir que seria una ofensiva curta. L’Iran no tenia pràcticament defenses antiaèries i els vols dels bombarders nord-americans es presentaven com un passeig triomfal pel cel iranià. Segons les cròniques dels mitjans nord-americans, Trump va prendre la decisió de començar la guerra després d’escoltar el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que li va assegurar que hi hauria un canvi de règim, el poble s’alçaria contra els aiatol·làs i la minoria kurda es llançaria a l’atac contra els aiatol·làs. Seria qüestió de dies. No va ser així.
La resposta iraniana ha superat totes les expectatives. Segons fonts d’intel·ligència nord-americanes, la Guàrdia Revolucionària encara conserva la meitat de la capacitat missilística i de drons, el gruix del seu urani enriquit i el control del rumb del país. Ha fet caure avions de combat o bé els ha inutilitzat estant als seus aeròdroms.
Ara es comença a revelar, també, que ha atacat de manera molt efectiva el gruix de les bases militars dels EUA en territori dels seus aliats de la regió: l’Aràbia Saudita, Kuwait, els Emirats Àrabs Units, Qatar, Jordània... Algunes s’han deixat d’utilitzar de moment. Així ho demostren investigacions de CNN i The Washington Post. Utilitzant imatges per satèl·lit, i d’altres de mitjans oficials iranians pertinentment verificades i testimonis d’oficials del Pentàgon, CNN ha conclòs que l’Iran ha danyat almenys 16 instal·lacions militars nord-americanes a vuit països del Golf i el Pròxim Orient. Els atacs sembla que s’han centrat en actius estratègics: radars, sistemes de comunicacions i avions AWACS.
Un avió de 500 milions
La base d’Al-Udeid, a Qatar, un dels centres neuràlgics del comandament aeri dels Estats Units a la regió, pel que sembla ha patit danys importants. A la base del Príncep Sultan de l’Aràbia Saudita, van destruir un avió E-3 Sentry, considerat una de les joies de la corona dels sistemes de vigilància i valorat en prop de 500 milions de dòlars. A l’Iraq, la base d’Ain al-Assad va patir danys a hangars i sistemes de radar després de l’impacte de míssils balístics iranians. A Kuwait, Ali al-Salem va ser abastada en un atac coordinat que va danyar dipòsits de combustible dins de la base aèria. A Bahrain, la base naval NSA Bahrain, on opera la Cinquena Flota dels EUA, va ser objectiu de drons.
"Hi ha un ampli reconeixement, fins i tot per part de responsables nord-americans, que els atacs iranians han provocat degradacions reals i localitzades a determinades instal·lacions" militars, assenyala Pierre Pahlavi, que és subdirector del Departament d’Estudis de Defensa del Canadian Forces College i del Royal Military College of Canada.
