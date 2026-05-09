Els nacionalistes guanyen a Gal·les i repeteixen victòria a Escòcia
El líder de l’SNP reitera la seva voluntat de convocar un nou referèndum d’independència en els pròxims anys
L. F.
Els partits nacionalistes van ser, junt amb els ultres de Reform UK, els grans vencedors de les eleccions a Escòcia i a Gal·les de dijous passat. El Partit Nacional Escocès (SNP) va revalidar la victòria per cinquena vegada consecutiva i podrà governar de nou a Escòcia, tot i que tot apunta que es quedarà a les portes de la majoria absoluta i necessitarà el suport dels Verds escocesos al Parlament de Holyrood. A Gal·les, els nacionalistes del Plaid Cymru es van erigir com la primera força parlamentària per primera vegada en la seva història i van posar fi a gairebé tres dècades de domini laborista a la nació.
El recompte a Escòcia va donar com a clar vencedor l’SNP, malgrat que a última hora de la tarda encara faltaven una desena dels 129 escons del Parlament per acabar d’adjudicar. El desgast després de gairebé dues dècades en el poder amb prou feines va passar factura al partit, al qual les prediccions donen fins a 64 diputats –només un per sota de la majoria absoluta–, la mateixa xifra que van obtenir l’any 2021. "Després de 19 anys en el poder, l’SNP es consolidarà com el principal partit de la política escocesa i ho farà amb un avantatge molt significatiu", va assegurar el líder de la formació política i ministre principal, John Swinney, poques hores després de l’inici del recompte.
Swinney va destacar l’elevat percentatge de vot obtingut per la seva formació en un escenari polític cada cop més fragmentat i va insistir en la voluntat de convocar un nou referèndum d’independència en els pròxims anys. "He deixat clar que si l’SNP aconsegueix una majoria al Parlament hauríem de convocar un referèndum, tal com vam plantejar el 2011. Ningú hauria de dubtar que estem compromesos per seguir endavant amb l’argument a favor de la independència i perquè Escòcia decideixi el seu futur", va assegurar.
Resta de partits
La contundent victòria de l’SNP contrasta amb els mals resultats dels dos grans partits unionistes. A l’espera dels resultats definitius, les projeccions apunten que el Partit Conservador passarà de 31 a 11 diputats, mentre que el Partit Laborista es quedarà en 17 escons i els ultres de Reform UK es quedaran amb 15 representants. Els Verds escocesos, socis de l’SNP en anteriors legislatures i també independentistes, van camí de reforçar la seva presència al Parlament amb 13 diputats, a l’espera dels resultats definitius.
El canvi més important d’escenari polític es va produir a Gal·les, on el Plaid Cymru va aconseguir una històrica victòria després de gairebé tres dècades de governs liderats pel Partit Laborista. Els nacionalistes van aconseguir 43 dels 96 diputats del Parlament (Senedd) i comandaran per primera vegada el Govern amb Reform UK com a principal partit de l’oposició, amb 34 representants. La falta d’una majoria clara, amb tot, obligarà els nacionalistes a negociar amb altres forces per tirar endavant les propostes del seu programa, inclosa més autonomia.
El seu líder, Rhun ap Iorwerth, va evitar anar tan lluny com els seus col·legues escocesos i va descartar reclamar la convocatòria d’un referèndum d’independència a curt termini. Però el nou Govern sí que té previst pressionar Londres per aconseguir més competències en matèria fiscal, millor finançament i més control sobre la justícia i les forces de seguretat.
Els nacionalistes es van aprofitar de la debacle del Partit Laborista, amb només 9 diputats al Parlament regional. La caiguda de la formació va deixar sense escó fins i tot la ministra principal, Eluned Morgan, que va presentar la dimissió com a líder de la formació a Gal·les poc després de conèixer els resultats. Morgan va reconèixer la seva responsabilitat en la derrota i va evitar atribuir la desfeta al Govern de Keir Starmer, malgrat que molts electors van exercir el seu vot pensant en clau nacional.
