Guerra a l’Orient Mitjà
Els EUA continuen esperant una resposta de l’Iran al pla de pau mentre els dos països incendien Ormuz amb atacs diaris
Washington va donar a Teheran fins aquest divendres per contestar l’última proposició en les negociacions, que trontollen a causa de la falta de resposta iraniana i les escaramusses constants al golf Pèrsic
Adrià Rocha Cutiller
Malgrat que la data en què l’Iran havia de respondre a l’última proposta de paudels Estats Units era aquest divendres, Teheran continua «considerant-la» i encara no l’ha contestat. Sobretot durant la nit de dijous i la jornada de divendres, les tensions a l’estret d’Ormuz es van disparar, amb atacs, bombardejos i respostes amb míssils relativament constants entre l’Armada nord-americana i el país persa.
Tot va començar durant la nit de dijous a divendres, quan tres destructors de Washington van intentar creuar Ormuz des del golf Pèrsic en direcció al golf d’Oman. Els barcos van rebre foc per part de l’Iran, que bloqueja la via des del 28 de febrer, quan va començar la guerra a l ’Orient Mitjà.
Des d’aquests trets de dijous, L’Iran ha llançat almenys una salva de míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units, i els EUA han disparat – i destruït, segons el president nord-americà, Donald Trump– contra llanxes iranianes en múltiples ocasions.
Malgrat totes aquestes violacions de l’alto el foc vigent, tant pel costat de l’Iran com dels EUA, Washington assegura que la treva continua vigent. «Cada vegada que hi ha una solució diplomàtica sobre la taula, els EUA opta per una aventura militar sense sentit. ¿És això el resultat d’una estratègia per pressionar els preus del petroli, o de nou una altra persona forçant el president dels EUA a un altre atzucac?», va dir aquest divendres el ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, apuntant al primer ministre israelià , Benjamin Netanyahu, com la persona que pressiona Trump per continuar amb la guerra.
Tant el juny del 2025, amb la guerra de 12 dies, com el febrer d’aquest any, l’Iran va ser atacada per sorpresa per part d’Israel enmig de negociacions nuclears amb els EUA. En els dos atacs, l’Estat hebreu va aconseguir matar gairebé per complet la cúpula militar i política de la República Islàmica.
El 28 de febrer, de fet, Tel Avivva assassinar el llavors líder suprem iranià, l’ aiatol·là Ali Khamenei, i va ferirgravement i el seu fill, l’ aiatol·là MojtabàKhamenei, ara nou líder suprem. Khamenei fill no ha aparegut públicament en cap ocasió des d’aleshores, malgrat ser ara el líder de la República Islàmica.
Negociacions avançades
Malgrat l’alça de tensions, totes les parts – inclosael Pakistan, el principal país mediador – asseguren que les negociacions estan avançant, i que l’acord, en paraules de la mateixa Islamabad, podria arribar «més aviat que tard».
Segons filtracions a la premsa, l’última proposta nord-americana proposa un final total de la guerra i l’obertura definitiva d’Ormuz, a més de la postergació de les converses nuclears per un termini de 30 dies. Aquesta era una de les reclamacions clau de Teheran, que busca acabar amb la guerra i rebre garanties de no tornar a ser atacada abans d’asseure’s a negociar el futur del seu programa atòmic.
En aquest punt, no obstant, les posicions continuen molt distants: Washington reclama que l’Iran entregui els seus 440 kg d’urani altament enriquit a nivells molt pròxims als necessaris per desenvolupar la bomba nuclear. La República Islàmica ha rebutjat fins ara fer-ho, i ha assegurat que aquest urani és «patrimoni nacional iranià».
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- La caminada a Montserrat organitzada pels Mossos per lluitar contra el càncer bat tots els rècords