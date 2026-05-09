Feijóo construeix alternativa amb la vivenda i els joves com a prioritat
El líder de l’oposició demana al PP "no allunyar-se de l’important" i ampliar el focus, abans centrat en les denúncies de casos de corrupció
Mariano Alonso Freire
La segona setmana del mes de maig ha deixat una cosa clara: el Partit Popular (PP) ja no centra com abans la seva oposició al Govern de Pedro Sánchez en la denúncia dels casos de corrupció, cosa que va portar en el seu dia fins i tot a massives mobilitzacions de carrer, tot i que no deixi òbviament de fer-la. La mateixa setmana en què ha acabat al Tribunal Suprem (TS) i ha quedat vist per a sentència el judici pel cas mascaretes, amb l’exministre de Transports i antic secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, i el seu estret col·laborador Koldo García asseguts al banc dels acusats, el líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha deixat clar amb la seva agenda que ja no és l’eix principal de la seva activitat.
Fonts del seu equip traslladen que malgrat aquest context en el qual l’agenda judicial està marcant la vida nacional (també pel judici de la trama Kitchen, que asseu al banc ni més ni menys que un exministre del PP com Jorge Fernández Díaz i el que fos el seu número dos a Interior, Francisco Martínez Vázquez), Feijóo "està convençut de la importància de parlar dels temes que impacten directament en la vida dels ciutadants espanyols".
Per això, el líder dels populars ha donat una consigna ben clara als seus: "Que el soroll no ens allunyi de l’important". I l’important és, entre altres coses, la vivenda, la sanitat i els problemes relacionats amb els joves i menors, a qui cada vegada presta més atenció el líder dels populars.
Dimarts, vint-i-quatre hores després de la declaració d’Ábalos a Las Salesas, quan les paraules de l’exministre de Sánchez copaven les portades i les tertúlies, el president del PP va presentar en un cèntric hotel de Madrid, al Nueva Economía Fórum, el reaparegut portaveu nacional de la formació, Borja Sémper, recuperat del càncer de pàncrees que l’ha tingut retirat de la vida pública des de l’estiu passat. I allà va advocar, basant-se precisament en l’exemple del polític donostiarra, al qual va definir com el "portaveu del canvi", per la moderació.
"Prioritat nacional"
Ironitzant sobre el que alguns titllen despectivament com un perfil "moderadet", i adreçant-se directament a Sémper, va sentenciar: "Comprenc, potser més que ningú, que et critiquin aquesta virtut". El portaveu nacional, que dilluns vinent reapareixerà a la sala de premsa de Génova, va deixar una frase perfectament alineada amb l’estratègia de Feijóo: "La vivenda és la prioritat nacional", utilitzant expressament el mateix sintagma que amb gran polèmica ha introduït Vox en els acords de govern a Extremadura i Aragó.
Feijóo s’interessa cada vegada més per aquest assumpte, sobre el qual demana informes al seu equip i presta una especial atenció als dirigents que més treballen aquesta matèria en el Partit Popular, per exemple el conseller del ram de la Comunitat de Madrid, Jorge Rodrigo, o també l’eurodiputat Borja Giménez.
Aquell mateix dia a la tarda Feijóo va recalar al Senat, on es van celebrar unes jornades organitzades pel Grup Popular titulades Tolerància zero contra la violència escolar, coordinades per la portaveu popular a la Cambra alta, Alicia García, i el vicesecretari d’Educació i Igualtat del PP, Jaime de los Santos. Un altre cop, fonts del seu equip concedeixen una extraordinària importància a la seva presència allà: "Es tracta d’un problema que preocupa centenars de milers de famílies a Espanya i que mereix l’atenció dels poders públics". El president del PP té un únic fill, que fa primària.
La sanitat és un altre dels assumptes en què Feijóo més insisteix i un dels terrenys que trepitja amb més fermesa, segons coincideixen molts dels seus col·laboradors. No sense motiu va ser president de l’extint Institut Nacional de la Salut (Insalud) durant la primera legislatura de José María Aznar, entre els anys 1996 i 2000.
