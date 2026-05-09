La fiscalia del Suprem defensa un indult parcial per a García Ortiz
El ministeri públic creu que la condemna va tenir efectes "intensos i desproporcionats"
Cristina Gallardo
La tinenta fiscal del Tribunal Suprem, María Ángeles Sánchez Conde, defensa l’aplicació d’un indult parcial al que va ser fiscal general de l’Estat Álvaro García Ortiz al considerar que la seva condemna a dos anys d’inhabilitació per un delicte de revelació de dades reservades "ha generat conseqüències extrapenals intenses i desproporcionades".
"No es pot desconèixer que, absent qualsevol motiu de lucre, l’actuació del penat va tenir com a finalitat preservar el bon nom de la institució per ell presidida davant els atacs que qüestionaven la tasca professional dels fiscals en un assumpte d’enorme interès mediàtic i fins i tot la seva pròpia actuació a l’imputar-se falsament, i així està reconegut, un comportament no acomodat a l’ordenament jurídic", assenyala l’informe sobre la condemna per revelar dades del procediment per frau a Hisenda en el qual hi ha incurs l’empresari Alberto González-Amador, parella de la presidenta madrilenya.
El Ministeri de Justícia tramita des del mes de gener passat aquesta petició, després que dos particulars sol·licitessin el seu indult total al "no considerar admissible que el sistema judicial bolqui el seu màxim rigor contra qui exerceix la transparència" i per "suposar la condemna un atac directe al principi de rendició de comptes a l’inhabilitar-se a una autoritat que aclareix una manipulació informativa".
Segons la fiscalia, l’indult parcial que li ha de ser concedit a García Ortiz busca una reducció de la pena d’inhabilitació especial per al càrrec de fiscal general que va ser imposada per dos anys en la condemna que va dictar contra ell el Tribunal Suprem. "Aquesta minoració comporta, en exclusivitat, l’escurçament dels terminis per cancel·lar els antecedents penals amb les conseqüències a això inherents en la vida civil i desenvolupament professional".
