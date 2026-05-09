Interior admet la infiltració de dos mossos en una reunió de docents
El Govern assegura que valoraven possibles "riscos" i fa pinya amb Trapero, mentre ERC, Comuns i CUP demanen que cessi
Germán González
La polèmica per la infiltració de dos agents dels Mossos d’Esquadra de paisà en una reunió de docents celebrada a l’Institut Pau Claris de Barcelona per preparar les vagues educatives dimecres continua augmentant. Els Mossos van explicar ahir que el decret d’estructura de la Direcció General de la Policia concedeix a la Comissaria General d’Informació (CGINF) "funcions específiques de recollida i tractament d’informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i social". Per això, afegeixen que "l’objectiu explícit d’aquestes funcions és poder fer una valoració d’amenaces i riscos. No es tracta d’una decisió discrecional del cos policial: és el compliment d’una obligació normativa".
Des del Govern també s’admet la infiltració de policies de paisà en aquesta reunió de docents, en la qual hi havia treballadors del Consorci d’Educació de Barcelona, però fan pinya amb aquesta decisió. La consellera d’Interior, Núria Parlon, va destacar la tasca dels Mossos d’Esquadra i va reiterar la seva confiança i la del conjunt del Govern en el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, davant la petició de cessament per part d’ERC, els Comuns i la CUP per la infiltració policial en una assemblea de docents. En un missatge al seu compte d’X, Parlon va reiterar la seva confiança i la del conjunt del Govern" en Trapero. A més, va voler reconèixer públicament la tasca dels Mossos "davant qui pretén posar en dubte la professionalitat del cos".
Polèmica política
El sindicat CGT assegura que els professors van identificar les dues agents, que estaven de paisà, ja que les havien vist d’uniforme en altres ocasions. Afegeixen que "al ser interpel·lades, les dues agents van mentir afirmant que treballaven en un centre educatiu del consorci". Davant aquesta afirmació, "un docent del centre esmentat present a l’assemblea les va desmentir i les dues policies de paisà se’n van anar del recinte educatiu". "Els Mossos d’Esquadra respectem i defensem el dret de reunió, el dret de vaga i la llibertat sindical tal com respectem la resta de drets individuals i col·lectius, i tenim l’obligació legal de garantir-los tots, així com la seguretat pública. La nostra obligació és vetllar perquè tots aquests drets es puguin exercir de manera segura per a tothom", assegura la policia catalana.
ERC, Junts,els Comuns i la CUP han demanat explicacions al Govern per la presència dels Mossos d’Esquadra en reunions per preparar vagues educatives. Han demanat les compareixences de Parlon, de la consellera d’Educació, Esther Niubó, i de Trapero, a qui demanen que dimiteixi. El diputat d’ERC Jordi Albert va assenyalar Trapero com a "responsable de l’operatiu" i el va acusar d’"amagar-se". "És una cosa inadmissible i intolerable".
També els sindicats educatius han lamentat aquesta infiltració i han qüestionat la "qualitat democràtica" del Govern amb la presència de les policies de paisà en l’assemblea.
