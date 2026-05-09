Vaga de docents
Junqueras avisa Illa que si Trapero no dimiteix «haurà de cessar-lo»: «Infiltrar policies en assemblees de mestres no té sentit»
Junts exigeix el cessament de les conselleres Parlon, Niubó i Paneque i del director dels Mossos: «És un Govern fallit»
ERC, Comuns i CUP demanen el cessament de Trapero per la infiltració de mossos en una assemblea de professors
Carlota Camps
ERC ha tornat a demanar aquest dissabte el cessament del director general dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, al qual els republicans consideren l’únic responsable de la infiltració de dos agents en una assemblea de docents per preparar les vagues previstes fins a final de curs. El president del partit, Oriol Junqueras, ha exonerat els agents de la policia catalana, ja que afirmen que només rebien ordres del seu comandament màxim. «Seria molt important que cap director general de la policia obligui els Mossos a actuar de manera poc democràtica. I és evident que infiltrar policies en assemblees de mestres no té cap sentit», ha afirmat durant una trobada municipalista d’ERC a Tàrrega.
Els republicans, que el 2022 van cessar Trapero com a major del cos des de la conselleria d’Interior, creuen que va ser un error que Illa el situés com a director general de la policia i consideren que no està «funcionant». «De la mateixa manera que ningú esperaria que un polític faci de comissari de policia, és molt estrany que un comandant policial faci de polític i ocupi una direcció general. Segurament això ja és un element que ajuda a explicar per què la direcció dels Mossos d’Esquadra no funciona», ha afegit Junqueras, que ha avisat que Trapero no dimiteix per iniciativa pròpia, haurà de ser Illa qui el cessi.
ERC va ser el primer partit a demanar obertament el cessament de Trapero, una petició a què posteriorment es van sumar la CUP, els Comuns i aquest dissabte també Junts. Els postconvergents, a més, han pujat l’aposta i han reclamat la destitució de fins a tres conselleres: Núria Parlón (Interior), Esther Niubó (Educació) i Sílvia Paneque (Territori), en el seu cas per la gestió de Rodalies.
Pressupostos
No obstant, Junqueras ha evitat avançar escenaris i possibles conseqüències en cas que Trapero es mantingui en el càrrec després de la polèmica. Tampoc ha donat nous detalls de la negociació pressupostària amb el Govern, tot i que sí que ha reivindicat la necessitat del tren orbital que la seva formació posa com a prioritat del Consorci d’Inversions, un eix orbital ferroviari per unir Sitges, Vilanova i la Geltrú al sud amb Mataró al nord, passant per Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Martorell, Terrassa, Sabadell, Mollet i Granollers (Barcelona) sense passar per la capital catalana.
«Volem fer una aposta decidida pel ferrocarril, per aconseguir que tot allò que no funciona funcioni, però també per construir la primera gran línia que es construirà en aquest país des de fa moltes dècades», ha conclòs.
