L’Audiència inclou el relat de Koldo i Aldama en la causa dels pagaments del PSOE
El jutge reclama al Suprem les declaracions dels dos imputats en el cas mascaretes després que Anticorrupció hagi considerat que podrien "aportar dades que fins ara no eren conegudes"
Tono Calleja Flórez
El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno, que investiga els pagaments en metàl·lic del PSOE i l’adjudicació de contractes d’obra pública al Ministeri de Transports encapçalat per José Luis Ábalos, va reclamar al Tribunal Suprem una còpia de les declaracions en el judici de les mascaretes de l’assessor Koldo García i del comissionista Víctor de Aldama després que la reclamés la Fiscalia Anticorrupció, segons consta en una providència del 8 de maig, a la qual va tenir accés aquesta redacció.
El fiscal Luis Pastor Motta, en un escrit del 6 de maig, informava el magistrat Ismael Moreno que Koldo García i Aldama havien fet "manifestacions que tenien relació amb l’objecte del present procediment". El representant del Ministeri Públic considera d’interès els seus testimonis, que podrien "aportar dades que fins ara no eren conegudes".
"Empreses constructores"
En el judici celebrat al Tribunal Suprem i que va quedar vist per a sentència aquesta setmana, Aldama va atribuir a diverses "empreses constructores" (Levantina, Azvi i altres d’investigades a l’Audiència Nacional) l’origen de l’efectiu que, de manera continuada, va assegurar haver pagat a l’exministre i Koldo García.
A canvi, segons va dir en les seves declaracions davant el tribunal, aquestes firmes aconseguien adjudicacions d’obres licitades pel Ministeri d’Ábalos. Igualment, va assegurar que va fer arribar a l’exsecretari d’Organització del PSOE i al seu assessor quantitats entregades per empresaris d’hidrocarburs, com era Carmen Pano.
Sempre segons la seva versió davant el tribunal, Aldama hauria actuat com a "nexe" entre aquestes empreses i el ministre per a unes entregues contínues de diners, part dels quals acabaven al Partit Socialista amb coneixement del president Pedro Sánchez, segons el que li manifestava el mateix Koldo García.
L’escalafó
Va ser en la mateixa declaració en què el comissionista de les mascaretes va manifestar: "Si jo estic en una organització criminal i hi ha una jerarquia, el president del Govern senyor Sánchez és a l’escalafó 1, el senyor Ábalos a l’escalafó 2, perquè és el que donava i atorgava, Koldo al 3 i jo al 4". Així com que ell no era l’únic al Ministeri de Transports, sinó que "hi havia més Aldamas" que feien el mateix i que també farien pagaments a canvi d’adjudicacions d’obra pública.
Els diners, segons el testimoni d’Aldama, els portaven en sobres en una motxilla (únicament la utilitzava per a això, ja que ell no sol utilitzar aquest tipus de bosses) i per aquest sistema va arribar a entregar quantitats que alguna vegada van arribar a sumar fins a 250.000 euros d’un sol cop, alhora que va començar a gestionar un altre tipus de regals, com seria posar a disposició del ministre un pis al passeig de la Castellana de Madrid.
Tant va ser que, segons el seu càlcul, la xifra total que va entregar a Ábalos i Koldo està entre 3,5 i 4 milions d’euros, tot i que desconeixia quant va arribar exactament al PSOE, cosa que es faria a través de donacions al partit per part de diferents persones. "Si durant aquells mesos hi ha un pic important de donacions al partit, es podrà veure d’on venen els diners", va manifestar en el judici el 29 d’abril passat.
En un altre moment de l’interrogatori, si bé va reconèixer que l’empresària Carmen Pano li entregava diners en efectiu a la seva oficina, va negar que l’enviés a entregar 90.000 euros a la seu del PSOE a Ferraz, tal com ha declarat l’empresària en diverses seus judicials. "Per entrar et demanen el DNI, es pot comprovar", va acabar dient.
Per la seva banda, el que va ser assessor d’Ábalos al Ministeri de Transports va negar cobraments irregulars, tot i que sí que va admetre que al parlar de "xistorres" es referia a bitllets de 500 euros, i que els va rebre tant del PSOE com de la Guàrdia Civil i dels pisos turístics que llogava.
Tant Aldama com Koldo García declararan el 14 de maig com a investigats a l’Audiència Nacional per aquests fets.
Reaccions dels partits
Les paraules d’Aldama al Suprem van provocar, d’una banda, que el Partit Popular qualifiqués de "gravíssim" que l’empresari situés el president del Govern com el número 1 d’una trama criminal. "Si a aquesta hora Sánchez no s’ha querellat, llavors d’inventada res. Aleshores és corrupció, tràfic d’influències i prostitució pagada amb diners públics", va dir el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el cap de l’Executiu.
La direcció socialista va rebutjar amb rotunditat les acusacions d'Aldama, proferides en el judici oral, i va defensar que "no existeix finançament il·legal" del partit. En una nota, va acusar l'empresari de fer "acusacions sense acreditar" que són "mentida rere mentida". Va anunciar que tornarà a sol·licitar l'empara del Tribunal Suprem "davant aquestes injúries". "No permetrem que se'ns difami impunement" perquè "no existeix finançament il·legal del PSOE", van assegurar a Ferraz.
A les xarxes socials, la secretària d'Organització socialista, Rebeca Torró, va acusar Aldama de portar "dos anys ja assenyalant sense proves". "La nostra actitud ha sigut sempre la mateixa: tolerància zero amb la corrupció i col·laboració total amb la justícia", va afegir.
