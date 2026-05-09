Pobresa, vots i pla sense fons
El cost de la vida s’ha convertit en la principal preocupació per al 52% dels ciutadans de la UE. La Comissió Europea ha presentat amb gran fanfàrria la primera estratègia antipobresa, que ha sigut criticada des de la xarxa europea d’organitzacions socials per no tenir recursos ni full de ruta concret.
Eliseo Oliveras
Gairebé 93 milions de persones a la Unió Europea (UE) estan en risc de pobresa o exclusió social, segons les últimes dades de la Comissió Europea corresponents al 2025. Això equival al 20,9% de la població de la UE, segons Eurostat, i des del 2019 el percentatge nacional s’ha incrementat a nou països: Alemanya, França, Àustria, Dinamarca, Suècia, Finlàndia, Lituània, Eslovènia i Eslovàquia. El cost de la vida s’ha convertit en la principal preocupació per al 52% dels europeus, reconeix la Comissió Europea, i és la seva prioritat al votar, coincideixen els sondejos. Al 38% de les llars els preocupa arribar a final de mes i poder pagar les factures, remarca l’últim informe d’Indicadors de les Condicions dels Consumidors de la Unió Europea.
Fa anys que les llars amb ingressos baixos i de nivell mitjà tenen creixents dificultats per costejar els béns i serveis bàsics, a causa de les elevades pujades de preus des del 2021, admet l’Executiu comunitari. Els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques van pujar de mitjana a la UE el 31,9% entre el gener del 2021 i el desembre del 2024, amb pujades de més del 40% en la fruita i les patates i de més del 100% en l’oli d’oliva, segons la Comissió Europea, uns percentatges molt superiors als augments salarials. El nou increment disparat del preu de l’energia a causa de la guerra a l’Orient Mitjà i la seva repercussió en tots els sectors empitjorarà la situació social i el descontentament dels votants.
El 51% dels habitants a les ciutats de la UE també assenyalen que la falta de pisos assequibles s’ha convertit en un problema "immediat i urgent", a causa del desmesurat increment acumulat dels preus i lloguers, destaca l’informe Agenda per a les Ciutats de la Comissió Europea. A més, des del 2023, ha pujat en 12 països de la UE el percentatge de treballadors amb ocupació en risc de pobresa a causa de l’alt cost de la vida, segons Eurostat: Alemanya, França, Itàlia, Àustria, Croàcia, els Països Baixos, Irlanda, Suècia, Finlàndia, Lituània, Hongria i Malta.
Tot això accentua el descontentament amb els partits governants i tradicionals, a qui els ciutadans retreuen que no els escolten, ni es preocupen per les seves dificultats quotidianes. Això alimenta un vot de protesta a favor de la ultradreta, tot i que els programes de l’extrema dreta acostumen a ser ultraliberals i d’escassa orientació social.
Davant de les eleccions crucials previstes al llarg dels pròxims 18 mesos a nombrosos països de la UE, la Comissió Europea va presentar aquesta setmana amb gran fanfàrria la primera estratègia antipobresa de la Unió Europea. El pla aspira a reduir en un 18% les persones en risc de pobresa per al 2030, però sense aportar nous fons. La nova estratègia ha sigut criticada des de la xarxa europea d’organitzacions socials per no tenir recursos, full de ruta concret ni iniciatives específiques per millorar els sistemes de protecció social.
La Comissió Europea descarrega en els governs la responsabilitat de finançar i reduir la pobresa amb els seus pressupostos nacionals i els fons europeus que ja estan adjudicats. L’Executiu comunitari demana als governs quadratures impossibles del cercle, a l’exigir-los sobretot ajustos pressupostaris per reduir el dèficit i el deute públic i prioritzar la despesa de defensa.
El Govern de Romania va ser deposat el 5 de maig a causa del cost social del pla d’ajust que va ser imposat per part de la Comissió Europea. A Alemanya, el descontentament per la mala situació socioeconòmica ha col·locat la ultra Alternativa per Alemanya (AfD) com a primera opció dels votants per davant dels democristians del canceller Friedrich Merz, amb el 27,5% davant el 24% de la CDU/CSU, segons el sondeig d’INSA, i la valoració de Merz està per terra. A França, l’ultra Agrupació Nacional (RN) lidera de lluny els sondejos de les presidencials del 2027 i el president Emmanuel Macron deixa com a llegat el rebuig del 74% dels francesos, segons diu l’últim sondeig d’Elabe.
De cara a la galeria
La Comissió Europea d’Ursula von der Leyen continua amb la seva política declarativa de cara a la galeria amb plans grandiloqüents que no tenen els mitjans ni els recursos per poder arribar als objectius. La promesa de més fons socials en el marc pressupostari del 2028-2034 de la UE xoca amb les retallades ja proposades per Von der Leyen en fons regionals i agraris i amb l’exigència d’Alemanya, Àustria, els Països Baixos i altres països de retallar substancialment aquest pressupost 2028-2034.
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages