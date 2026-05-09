Illa demana «calma, serenitat i confiança» davant el brot d’hantavirus
Hantavirus en el creuer MV Hondius, última hora en directe: nous contagis, quarantena dels passatgers i pròxima arribada del barco a Tenerife
Carlota Camps
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprofitat la seva intervenció aquest dissabte en l’acte de commemoració del Dia d’Europa per llançar un missatge de «calma, serenitat i confiança» davant el brot d’hantavirus. Després de saber-se que una veïna de Barcelona està en observació a l’Hospital Clínic a l’haver coincidit en un avió amb una de les passatgeres mortes, Illa ha assegurat que la Generalitat està treballant «amb tots els recursos de totes les institucions» i ha donat per fet que s’estan seguint tots els protocols corresponents.
Illa ha reivindicat la confiança en la «ciència» i en el sistema sanitari espanyol i català, mentre ha demanat a la ciutadania que segueixi la informació a través dels «canales oficials» per evitar la desinformació provocada pels que «sempre aprofiten aquestes situacions per generar confusió».
També l’alcalde Jaume Collboni, present en el mateix acte, ha assegurat que s’està fent un «seguiment constant» del brot i ha explicat que l’Ajuntament de Barcelona treballa «de manera constant i coordinada» amb el Govern i el Ministeri de Sanitat a través de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Collboni, que també ha demanat informar-se pels «canals oficials», ha assegurat que el govern municipal farà «tot allò que sigui necessari».
