Starmer descarta dimitir malgrat la desfeta laborista en les municipals
Els ultres de Reform UK aconsegueixen més d’un terç de les regidories en joc a Anglaterra, en espera dels resultats definitius / El partit del primer ministre i els conservadors perden la seva hegemonia
Lucas Font
Els primers resultats de les eleccions locals a Anglaterra, celebrades ahir en més d’un terç de les unitats administratives del país, van confirmar l’ascens del partit ultra Reform UK a costa dels dos grans partits. Tant el Partit Laborista com el Partit Conservador van registrar caigudes importants en antics bastions, i es va posar fi a la seva hegemonia en l’escenari polític del Regne Unit. Els escàndols i les dificultats per frenar l’augment del cost de la vida han passat factura al primer ministre, Keir Starmer, que va acceptar la seva responsabilitat en la derrota, però va descartar renunciar al càrrec.
Prop d’un 80% de les més de 5.000 regidories en joc a Anglaterra havien sigut adjudicades a última hora de la tarda d’ahir. Els ultres de Reform UK, liderats pel populista Nigel Farage, en van aconseguir més d’un terç, incloses les que estaven en joc en municipis del nord i del centre del país controlats històricament pels laboristes. Els de Farage van aconseguir victòries importants en bastions conservadors, fet que confirma la desafecció pels dos grans partits. "Oblideu-vos de l’esquerra i de la dreta, ja no hi ha esquerra ni dreta, s’ha acabat. És el canvi més transcendental en la política britànica", va assegurar el líder populista després de conèixer els primers resultats.
El recompte a Anglaterra va confirmar els mals pronòstics per als laboristes, que van perdre gairebé la meitat de les regidories que defensaven en aquests comicis, en espera dels resultats definitius. Els de Starmer es van veure perjudicats no només per la irrupció de Reform UK a les zones del nord i del centre del país, sinó també pel fort ascens dels Verds, que han passat de 118 a més de 400 regidors gràcies a la seva capacitat de mobilització en ciutats com Londres o Manchester. La victòria dels nacionalistes del Partit Nacional Escocès (SNP) a Escòcia i la del Plaid Cymru a Gal·les van acabar de certificar la desfeta laborista i va encendre el debat sobre un possible canvi de líder.
Batalla successòria
Alguns diputats de l’esquerra de la formació es van posicionar públicament a favor d’iniciar un procés per canviar de rumb, mentre que d’altres van demanar directament al primer ministre que faci un pas al costat. La gran majoria, no obstant, van evitar pronunciar-se sobre això –a diferència del que molts preveien en les setmanes prèvies a les eleccions– i van optar per la cautela, conscients dels riscos d’iniciar una batalla successòria sense un candidat clar en un moment de grans dificultats, tant a escala domèstica com en el pla internacional. Fins i tot els diputats més crítics amb Starmer van alertar del perill de caure en batalles fratricides i de cometre els mateixos errors que el Partit Conservador en els anys del Brexit.
Molts membres del grup laborista consideren que per revertir la delicada situació del partit i tenir opcions de guanyar les pròximes eleccions generals, Starmer ha d’abandonar el càrrec. Però volen evitar fer-ho de manera accelerada i sense un pla ben traçat per substituir-lo.
L’alcalde de Manchester
L’opció que sembla generar més consens és la d’Andy Burnham, actual alcalde de Manchester, que no pot desafiar el lideratge de Starmer al no ser membre de la Cambra dels Comuns. En els últims dies s’ha especulat que algun dels aliats de Burnham al Parlament podria deixar el seu escó per donar-li l’opció a presentar-se en unes eleccions anticipades, però per fer-ho necessita l’autorització prèvia de l’òrgan de direcció del partit, que està controlat per Starmer.
L’objectiu és exercir pressió perquè el primer ministre accepti la candidatura de Burnham, però el líder laborista compta encara amb el suport de gran part dels seus ministres i ha insistit en la seva intenció de liderar el partit fins a les pròximes eleccions generals. "No faré un pas enrere ni sumiré el país en el caos. Ens van triar per fer front a aquests reptes i això és el que farem", va assegurar ahir després de conèixer els "durs" resultats en les eleccions de dijous.
Starmer té previst donar un discurs en els pròxims dies amb l’objectiu de fixar les prioritats del seu Govern després de la derrota electoral, que podrien incloure concessions a l’esquerra del seu partit. El debat, no obstant, continua obert i aquests dies seran decisius per al futur dels laboristes i també d’un país que es comença a acostumar a la inestabilitat política.
