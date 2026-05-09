
Trump anuncia un alto el foc entre Rússia i Ucraïna fins dilluns vinent / Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

El Periódico

Washington

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar ahir que els seus homòlegs de Rússia i Ucraïna, Vladímir Putin i Volodímir Zelenski, han acordat un alto el foc entre avui i dilluns que inclou suspendre tot atac i un intercanvi de mil presoners de cada país.

"Em complau anunciar que hi haurà un alto el foc de tres dies (9, 10 i 11 de maig) en la guerra entre Rússia i Ucraïna. La celebració a Rússia és amb motiu del Dia de la Victòria; de la mateixa manera, se celebra a Ucraïna, ja que aquest país també va ser un element fonamental i va tenir un paper capital en la Segona Guerra Mundial", va escriure Trump a Truth Social.

"Aquest alto el foc inclourà la suspensió de tota activitat cinètica, així com un intercanvi de 1.000 presoners de cada país. Aquesta sol·licitud va ser feta directament per mi, i agraeixo enormement que hagi sigut acceptada tant per Putin com per Zelenski", va afegir. Trump va afirmar que espera que aquesta treva sigui "el principi del final d’una guerra molt llarga, letalment i àrduament lliurada". El president nord-americà va afegir que continuen les converses per acabar la guerra.

